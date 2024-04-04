Бывшего футболиста «Спартака» задержали в Москве за пьяный дебош

По информации источника, 37-летний Ахмедов напился и устроил дебош в кафе «Брусника» на Комсомольском проспекте, чем напугал других посетителей. На вызов приехала полиция и доставила Ахмедова в отделение. Утром он раскаялся в содеянном, а после профилактической беседы был отпущен.

Ранее в 2010 году, когда Ахмедов был действующим игроком, он устроил ДТП в котором пострадали пять человек. Футболист отказался проходить медосвидетельствование, за что суд арестовал его на 10 суток. О дальнейшем развитии дела в СМИ не сообщалось.