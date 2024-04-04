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14:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывшего футболиста «Спартака» задержали в Москве за пьяный дебош

Бывший футболист московского «Спартака» Камалутдин Ахмедов был задержан вчера, 3 апреля, в Москве за пьяный дебош, сообщает телеграм-канал SHOT.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 37-летний Ахмедов напился и устроил дебош в кафе «Брусника» на Комсомольском проспекте, чем напугал других посетителей. На вызов приехала полиция и доставила Ахмедова в отделение. Утром он раскаялся в содеянном, а после профилактической беседы был отпущен.

Ранее в 2010 году, когда Ахмедов был действующим игроком, он устроил ДТП в котором пострадали пять человек. Футболист отказался проходить медосвидетельствование, за что суд арестовал его на 10 суток. О дальнейшем развитии дела в СМИ не сообщалось.

Ахмедов начал спортивную карьеру с юношеского клуба «Анжи» в 1994 году, а затем попал в академию красно-белых. С 2002 по 2004 год играл за основу «Спартака». Футболист завершил карьеру в 2020 году в «Ладе» из Димитровграда.

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