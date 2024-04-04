СМИ: «Спартак» не рассчитывает на Бальде
29-летний воспитанник «Барселоны» Кейта Бальде нынешний сезон проводит в аренде в другом клубе из столицы Каталонии — «Эспаньоле».
29-летний воспитанник «Барселоны» Кейта Бальде нынешний сезон проводит в аренде в другом клубе из столицы Каталонии — «Эспаньоле».
Как сообщает Metaratings.ru. «Спартак» не рассчитывает на нападающего Кейта Бальде и будет искать для игрока иные варианты продолжения карьеры в случае его возвращения из аренды.
Дальнейшему трудоустройству футболиста может помешать его высокая зарплата, которая по некоторым данным составляет более 2 миллионов евро в год.
1 сентября 2023 года был арендован выступающим в испанской Сегунде «Эспаньолом» до конца сезона 2023/24. У клуба из Барселоны есть право выкупа трансфера. В нынешнем сезоне в 22 играх за «Эспаньол» Кейта отдал 1 голевой пас.
Контракт Бальде со «Спартаком» рассчитан до июня 2025 года. Игрок сборной Сенегала перешел в «Спартак» летом 2022 на правах свободного агента — его соглашение с предыдущим клубом «Кальяри» предусматривало возможность покинуть клуб в случае вылета сардинцев в серию B. Бальде провел в РПЛ 14 матчей, в которых забил 3 гола.
Бальде с 9 лет играл за детские и юношеские команды «Барселоны». Взрослую карьеру он начал в «Лацио». Также футболист выступал за другие клубы Серии А — «Интер», «Сампдорию» и «Кальяри». В активе нападающего 40 матчей и 6 мячей за сборную Сенегала.