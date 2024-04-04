СМИ: «Спартак» не рассчитывает на Бальде

Как сообщает Metaratings.ru. «Спартак» не рассчитывает на нападающего Кейта Бальде и будет искать для игрока иные варианты продолжения карьеры в случае его возвращения из аренды.

Дальнейшему трудоустройству футболиста может помешать его высокая зарплата, которая по некоторым данным составляет более 2 миллионов евро в год.

1 сентября 2023 года был арендован выступающим в испанской Сегунде «Эспаньолом» до конца сезона 2023/24. У клуба из Барселоны есть право выкупа трансфера. В нынешнем сезоне в 22 играх за «Эспаньол» Кейта отдал 1 голевой пас.

Контракт Бальде со «Спартаком» рассчитан до июня 2025 года. Игрок сборной Сенегала перешел в «Спартак» летом 2022 на правах свободного агента — его соглашение с предыдущим клубом «Кальяри» предусматривало возможность покинуть клуб в случае вылета сардинцев в серию B. Бальде провел в РПЛ 14 матчей, в которых забил 3 гола.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241008&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.