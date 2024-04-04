СМИ: «Маккаби» разочаровался в Лесовом и вернет его в «Динамо»

Как сообщает издание Sport5, «Маккаби» (Хайфа) не станет выкупать контракт полузащитника московского «Динамо» Даниила Лесового по окончании сезона.

По данным источника, Лесовой разочаровал руководство и болельщиков «Маккаби» своей игрой на правах аренды, не оправдав возложенных на него надежд. Теперь полузащитник с израильским паспортом вернется в «Динамо» ближайшим летом. Лесовой провел за «Маккаби» 9 матчей и не отметился результативными действиями.

Лесовой занимался футболом в академии киевского «Динамо» и петербургского «Зенита». В чемпионатах России выступал за тульский «Арсенал» и московское «Динамо». В общей сложности в РПЛ полузащитник провел 97 матчей, в которых забил 12 мячей.

Будучи игроком киевского «Динамо» Лесовой вызывался в юношескую сборную Украины. С 2018 года стал привлекаться на матчи молодежной сборной России, в составе которой принимал участие в отборочном турнире молодежного чемпионата Европы 2021. По итогам квалификации Россия заняла первое место в группе и вышла в финальную стадию чемпионата Европы. На самом турнире сборная России заняла третье место на групповом этапе, уступив командам Дании и Франции и опередив сборную Исландии.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241008&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.