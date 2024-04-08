Виталий Кафанов назвал уникальное качество Игоря Акинфеева
8 апреля Игорю Акинфееву исполнилось 38 лет.
8 апреля Игорю Акинфееву исполнилось 38 лет.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев до сих пор является одним из лучших в стране на своей позиции.
"Игорь Акинфеев — незаурядная личность в нашем футболе. Хочу пожелать ему радовать своей игрой болельщиков и специалистов как можно дольше! Желаю ему простого семейного счастья. Феномен Акинфеева заключается в его редком таланте, трудолюбии и футбольном интеллекте. Не всем удается реализовать то, что не каждому дается.
Игорь из этого божьего дара выжимает максимум того, что можно! Вчерашняя длинная передача, после которой армейцы забили гол в две передачи против «Факела» — просто футбольный шедевр! Сколько голов забито после его передач. Он лучший в России по исполнению длинных передач", — цитирует Кафанова Metaratings.ru.
Игорь Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году. В активе голкипера 562 матча в РПЛ и 248 матчей «на ноль». Оба показателя являются рекордными в чемпионатах России. Акинфеев сыграл 111 матчей за сборную России. После домашнего чемпионата мира 2018 года он объявил об уходе из национальной команды.
В составе армейцев Акинфеев выигрывал Кубок УЕФА, шесть раз становился чемпионом России, по семь раз завоевывал Кубок и Суперкубок страны.
ЦСКА поздравил Игоря Акинфеева, выпустив видеоролик ко дню его рождения.
Раньше футбольным вратарям было запрещено играть руками. Из этого короткого ролика вы сможете узнать, как данный запрет был отменен.