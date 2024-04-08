Виталий Кафанов назвал уникальное качество Игоря Акинфеева

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев до сих пор является одним из лучших в стране на своей позиции.

"Игорь Акинфеев — незаурядная личность в нашем футболе. Хочу пожелать ему радовать своей игрой болельщиков и специалистов как можно дольше! Желаю ему простого семейного счастья. Феномен Акинфеева заключается в его редком таланте, трудолюбии и футбольном интеллекте. Не всем удается реализовать то, что не каждому дается.

Игорь из этого божьего дара выжимает максимум того, что можно! Вчерашняя длинная передача, после которой армейцы забили гол в две передачи против «Факела» — просто футбольный шедевр! Сколько голов забито после его передач. Он лучший в России по исполнению длинных передач", — цитирует Кафанова Metaratings.ru.

Игорь Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году. В активе голкипера 562 матча в РПЛ и 248 матчей «на ноль». Оба показателя являются рекордными в чемпионатах России. Акинфеев сыграл 111 матчей за сборную России. После домашнего чемпионата мира 2018 года он объявил об уходе из национальной команды.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456241043" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе армейцев Акинфеев выигрывал Кубок УЕФА, шесть раз становился чемпионом России, по семь раз завоевывал Кубок и Суперкубок страны.

ЦСКА поздравил Игоря Акинфеева, выпустив видеоролик ко дню его рождения.