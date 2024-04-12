Агент Роналдо оценил игру бразильца за «Ростов»
Футбольный агент Хулио Сезар Гранха оценил игру бразильского полузащитника Роналдо за «Ростов» фразой «способен на большее».
Футбольный агент Хулио Сезар Гранха оценил игру бразильского полузащитника Роналдо за «Ростов» фразой «способен на большее».
«Мы довольны прогрессом Роналдо в “Ростове”. С каждым матчем он становится все лучше и лучше. Но мы знаем, что он способен на большее», — приводит слова агента «РБ Спорт».
В текущем сезоне РПЛ Роналдо провел за «Ростов» шесть матчей, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.
Ранее 23-летний бразилец назвал Валерия Карпина своим кумиром в России.
«Сейчас я Карпина знаю больше как бывшего игрока, как человека. Это человек, который выиграл все, что возможно. Это кумир в России. Он очень скромный человек, который очень хорошо ко мне относится. На поле он мне дает свободу и поддержку, потому что очень тяжело привыкать к новому футболу. Вообще он очень поддерживает нас, когда мы на поле, когда мы играем. На тренировках, конечно, ругается, но это нормально. Это требования тренера», — приводит Metaratings.ru слова Роналдо.
Роналдо перешел в «Ростов» зимой из болгарского «Левски».
Весной 2024 года после возобновления чемпионата России «Ростов» выиграл все три матча РПЛ, два из которых были против команд из первой тройки, — «Динамо», «Краснодара» и «Крыльев Советов». Команда Валерия Карпина занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.
В 24-м туре РПЛ «Ростов» 14 апреля в гостях сыграет с воронежским «Факелом».