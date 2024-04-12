Бывший голкипер «Спартака» объяснил, зачем вратарям вазелин

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана во время недавней игры Английской Премьер-лиги против «Ливерпуля», завершившейся со счетом 2:2, попал в кадр трансляции с баночкой вазелина. Бывший вратарь «Спартака», а ныне технический координатор красно-белых Артем Ребров рассказал, зачем голкиперы используют вазелин.

«Это очень полезная штука, многие вратари его используют. Я впервые об этом узнал еще во время игровой карьеры, когда приехал Тедеско со своим штабом. Тренер вратарей Макс Урванчки сразу говорит: “Вот, держите вазелин”.

Мы смотрим на него: «Чего, какой еще вазелин?» У нас же некоторые это слово воспринимают с подтекстом. В общем, он берет и мажет им перчатки. Мы спрашиваем: «Что это, зачем?» Урванчки говорит: «А чего объяснять? Вы попробуйте и сразу все поймете».

Мы попробовали — и действительно. Сцепление с мячом сразу стало куда лучше. Потому что покрытие перчаток силиконовое, оно хорошо взаимодействует с вазелином, улучшает трение. Благодаря этому мяч фиксируется прекрасно — прямо прилипает. Правда, это работает только в сухую погоду. В дождь использовать вазелин нельзя, только хуже станет.

Что еще стало открытием: вазелин всегда есть у врачей команды. Раньше, по-моему, миллеровский был, сейчас в Дубае покупают. Им обрабатывают пятки перед играми и тренировками, чтобы не было мозолей. Или бутсы мажут, чтобы грязь не прилипала. Поэтому мы просто у врачей брали тюбики, да и все. А используется так: мажешь на штангу несколько полосочек, в течение игры подходишь и переносишь на перчатки, растираешь, минут на 20−30 хватает. На штанге вазелин долго может висеть, хоть неделю, ничего с ним не происходит. Очень удобно.

Уже после того, как все узнал сам, обратил внимание, что вратари в Европе делают то же самое. Постоянно подходят к штанге и что-то переносят с нее на перчатки. Практика действительно очень распространенная", — цитирует Реброва Sports.ru.

Артему Реброву в марте исполнилось 40 лет. Футбольную карьеру он завершил в 2021 году. Выступал за раменский «Сатурн», курский «Авангард», «Томь», «Шинник», а с 2011 года и до завершения карьеры — за московский «Спартак».