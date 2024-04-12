Бывший голкипер «Спартака» объяснил, зачем вратарям вазелин
Артем Ребров подробно рассказал, как футбольным вратарям помогает вазелин.
Артем Ребров подробно рассказал, как футбольным вратарям помогает вазелин.
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана во время недавней игры Английской Премьер-лиги против «Ливерпуля», завершившейся со счетом 2:2, попал в кадр трансляции с баночкой вазелина. Бывший вратарь «Спартака», а ныне технический координатор красно-белых Артем Ребров рассказал, зачем голкиперы используют вазелин.
«Это очень полезная штука, многие вратари его используют. Я впервые об этом узнал еще во время игровой карьеры, когда приехал Тедеско со своим штабом. Тренер вратарей Макс Урванчки сразу говорит: “Вот, держите вазелин”.
Мы смотрим на него: «Чего, какой еще вазелин?» У нас же некоторые это слово воспринимают с подтекстом. В общем, он берет и мажет им перчатки. Мы спрашиваем: «Что это, зачем?» Урванчки говорит: «А чего объяснять? Вы попробуйте и сразу все поймете».
Мы попробовали — и действительно. Сцепление с мячом сразу стало куда лучше. Потому что покрытие перчаток силиконовое, оно хорошо взаимодействует с вазелином, улучшает трение. Благодаря этому мяч фиксируется прекрасно — прямо прилипает. Правда, это работает только в сухую погоду. В дождь использовать вазелин нельзя, только хуже станет.
Что еще стало открытием: вазелин всегда есть у врачей команды. Раньше, по-моему, миллеровский был, сейчас в Дубае покупают. Им обрабатывают пятки перед играми и тренировками, чтобы не было мозолей. Или бутсы мажут, чтобы грязь не прилипала. Поэтому мы просто у врачей брали тюбики, да и все. А используется так: мажешь на штангу несколько полосочек, в течение игры подходишь и переносишь на перчатки, растираешь, минут на 20−30 хватает. На штанге вазелин долго может висеть, хоть неделю, ничего с ним не происходит. Очень удобно.
Уже после того, как все узнал сам, обратил внимание, что вратари в Европе делают то же самое. Постоянно подходят к штанге и что-то переносят с нее на перчатки. Практика действительно очень распространенная", — цитирует Реброва Sports.ru.
Артему Реброву в марте исполнилось 40 лет. Футбольную карьеру он завершил в 2021 году. Выступал за раменский «Сатурн», курский «Авангард», «Томь», «Шинник», а с 2011 года и до завершения карьеры — за московский «Спартак».