Константин Генич: говорят, Абаскаль слегка сошел с ума

«То, что ожидалось зимой, произошло именно сейчас. Но, мне кажется, ключевое — не то, что происходит сейчас со “Спартаком”, а то, что произошло год назад, когда новое руководство “Спартака” во главе с Малышевым, Матыцыным заключило новый договор с Гильермо Абаскалем и наделило его колоссальным количеством полномочий и огромнейшим доверием. Говорят, после этого Абаскаль слегка сошел с ума.



Мне кажется, нельзя иностранного тренера наделять таким большим количеством возможностей. Абаскаль не справился с этим. Его отставка выглядит абсолютно логичной. Скажу так: нельзя приезжать тренироваться на “Спартаке”, а надо приезжать тренировать “Спартак”, — сказал Генич.