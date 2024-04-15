Константин Генич: говорят, Абаскаль слегка сошел с ума

Об отставке испанского специалиста было объявлено в воскресенье, 14 апреля.
«То, что ожидалось зимой, произошло именно сейчас. Но, мне кажется, ключевое — не то, что происходит сейчас со “Спартаком”, а то, что произошло год назад, когда новое руководство “Спартака” во главе с Малышевым, Матыцыным заключило новый договор с Гильермо Абаскалем и наделило его колоссальным количеством полномочий и огромнейшим доверием. Говорят, после этого Абаскаль слегка сошел с ума.
Мне кажется, нельзя иностранного тренера наделять таким большим количеством возможностей. Абаскаль не справился с этим. Его отставка выглядит абсолютно логичной. Скажу так: нельзя приезжать тренироваться на “Спартаке”, а надо приезжать тренировать “Спартак”, — сказал Генич.
Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале прошлого года испанец продлил контракт с «красно‑белыми» до лета 2025 года. В прошлом сезоне 35-летний специалист привел команду к бронзовым медалям чемпионата России.
В этом сезоне «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего «Зенита» на 12 очков. На прошлых выходных «красно-белые» на выезде уступили идущему на последнем месте «Сочи» (0:1).
Временно исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Владимир Слишкович, работавший ранее помощником Абаскаля.