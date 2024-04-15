Валерий Карпин: Ташуев сказал мне, что я уже в «Спартаке»

«Было тяжело. У каждой команды свои козыри. Поле поливать для нас никто не будет, косить тоже, поэтому все нормально. Мужики молодцы, в нехарактерном для нас футболе победили. Про судейство говорить не буду, но по мне он немного поплыл. Уже поздравил команду. В стыки не попадем.



Слухи про то, что я возглавлю “Спартак”? Ташуев мне сказал, что я уже в “Спартаке”, и спросил, что я тут делаю. Посмеялись», — сказал Карпин.