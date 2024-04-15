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08:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Валерий Карпин: Ташуев сказал мне, что я уже в «Спартаке»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итоги выездного матча 24-го тура РПЛ с «Факелом» (1:0). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ростов
Факел
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Ростов"

«Было тяжело. У каждой команды свои козыри. Поле поливать для нас никто не будет, косить тоже, поэтому все нормально. Мужики молодцы, в нехарактерном для нас футболе победили. Про судейство говорить не буду, но по мне он немного поплыл. Уже поздравил команду. В стыки не попадем.

Слухи про то, что я возглавлю “Спартак”? Ташуев мне сказал, что я уже в “Спартаке”, и спросил, что я тут делаю. Посмеялись», — сказал Карпин.

Накануне «Спартак» отправил в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля. Испанский специалист работал в клубе с лета 2022 года, а в прошлом году продлил контракт с «красно-белыми» до лета 2025 года. Сообщалось, что клуб заплатит Абаскалю за увольнение 850 тыс. евро.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Владимир Слишкович, работавший ранее помощником Абаскаля.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, на один балл опережая идущий восьмым «Ростов». В следующем туре команды встретятся друг с другом в Ростове. Матч пройдет в воскресенье, 21 апреля.

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Факел
0:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
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