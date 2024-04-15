Известный инсайдер назвал фаворита на пост тренера «Спартака»

Паскаль ранее возглавлял «АЗ», который покинул в январе 2024 года. При Янсене клуб из Алкмара постоянно находился среди претендентов на медали чемпионата Нидерландов. В сезоне-2020/21 «АЗ» финишировал на третьем месте, еще один раз занял четвертое место в двух очках от бронзовых медалей. Также Янсен работал в системе таких клубов как ПСВ, «Витесс», роттердамская «Спарта», «Харлем», «Аль-Джазира» и «Аль-Вахда» (оба — ОАЭ).