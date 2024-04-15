Известный инсайдер назвал фаворита на пост тренера «Спартака»
Журналист Фабрицио Романо в соцсетях написал, что главным претендентом на вакантный пост главного тренера красно-белых является специалист из Нидерландов.
Журналист Фабрицио Романо в соцсетях написал, что главным претендентом на вакантный пост главного тренера красно-белых является специалист из Нидерландов.
14 апреля «Спартак» объявил об увольнении испанца Гильермо Абаскаля. Накануне московский клубе в матче Российской Премьер-лиги уступил «Сочи», занимающему последнее место в турнирной таблице. Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен помощник испанца Владимир Слишкович.
Известный публикацией эксклюзивной информации журналист Фабрицио Романо сообщил, что после отставки Гильермо Абаскаля главным кандидатом на пост главного тренера московского «Спартака» является 51-летний Паскаль Янсен.
Паскаль ранее возглавлял «АЗ», который покинул в январе 2024 года. При Янсене клуб из Алкмара постоянно находился среди претендентов на медали чемпионата Нидерландов. В сезоне-2020/21 «АЗ» финишировал на третьем месте, еще один раз занял четвертое место в двух очках от бронзовых медалей. Также Янсен работал в системе таких клубов как ПСВ, «Витесс», роттердамская «Спарта», «Харлем», «Аль-Джазира» и «Аль-Вахда» (оба — ОАЭ).
«Спартак» после 23 проведенных матчей набрал 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В ближайшее время красно-белым предстоит провести ответный матч полуфинала плей-офф Пути РПЛ Кубка России против «Зенита», который пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге. Первая встреча, состоявшаяся в Москве 3 апреля, завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 2:1.