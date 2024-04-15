Сергей Семак — об увольнении Абаскаля: Мы люди подневольные

Сергей Семак высказался об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака».

«Это дело руководства “Спартака” — принимать те или иные решения. Главный тренер должен быть готов к отставке или увольнению в любой момент. Мы люди подневольные в этом смысле. Что касается работы Гильермо, то он хороший специалист, хорошо работал. Игры на сборах и некоторые матчи в чемпионате получались удачными. Возможно, его команде не хватало стабильности и результата, который всегда требуют руководители. От “Спартака” все всегда ждут только борьбы за самые высокие места», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля 14 апреля, на следующий день после дня рождения испанца и поражения от занимающего последнее место в турнирной таблице «Сочи» в 24-м туре РПЛ.

17 апреля в Санкт-Петербурге красно-белым предстоит провести ответный матч полуфинала плей-офф Пути РПЛ Кубка России против «Зенита». Первая встреча, состоявшаяся в Москве 3 апреля, завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 2:1. Сергей Семак ответил на вопрос, повлияет ли отставка Гильермо Абаскаля на игру «Спартака»?

«Предполагать всегда сложно. Новый тренер — это всегда новые эмоции. Нам будет сложнее готовиться к матчу, потому что мы не знаем, какую схему он предпочитает, каким игрокам будет больше доверять. У игроков, которые ранее были меньше задействованы, в таких ситуациях больше шансов проявить себя. Как правило, в таких ситуациях у команды происходит эмоциональный всплеск. Предположить очень сложно, но мы знаем одно — это кубковый матч, в котором все уйдет на второй план. Важна только игра и то, что происходит на футбольном поле», — добавил главный тренер петербургского «Зенита».