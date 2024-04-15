Полиция отказала Тикнизяну в возбуждении дела на его экс-девушку
Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян обвинил мать своего сына в краже денежных средств.
Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян обвинил мать своего сына в краже денежных средств.
Бывшая девушка футболиста московского «Локомотива» Наира Тикнизяна Кристина Строкова сообщила в социальных сетях, что полиция отказала игроку в возбуждении уголовного дела против нее.
«В возбуждении уголовного дела отказано. Желаю некоторым людям уже вернуться из Абу-Даби в реальность и обрести солнце внутри себя», — написала Строкова.
Ранее Строкова рассказала, что Тикнизян написал в полицию заявление, обвинив ее в том, что она незаконно сняла деньги с его банковской карты. О какой сумме идет речь, не сообщалось.
Наир и Кристина состояли в отношениях некоторое время, у них есть общий 3-летний сын Эмилиан. В ноябре 2023 года стало известно, что Тикнизян женился на телеведущей Яне Ромашкиной.
24-летний Тикнизян — воспитанник ЦСКА, с 2021 года он выступает за «Локомотив». Полузащитник провел за «железнодорожников» 86 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 13 результативных передач. В активе Тикнизяна 8 матче за сборную Армении. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.