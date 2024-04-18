КДК РФС может ввести прогрессивный штраф для тренеров в РПЛ

«За выход за пределы технической зоны главному тренеру “Рубина” Рашиду Рахимову выписан штраф в 30 тысяч рублей. Это уже его 13‑е нарушение в нынешнем сезоне. Пока 30 тысяч — это потолок, мы не можем назначить штраф больше. Со следующего сезона надо думать о прогрессивном штрафе, — приводит слова Григорьянца “Матч ТВ”.

В том же матче за аналогичное нарушение впервые в сезоне на 10 тысяч рублей был оштрафован спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко. В других матчах 24-го тура РПЛ таким же нарушением отметились главные тренеры «Локомотива» и «Факела» Михаил Галактионов и Сергей Ташуев, которые оштрафованы на 20 и 30 тысяч рублей соответственно.

Также главного тренера «Рубина» дисквалифицировали на два матча (один — условно) за инцидент в игре 24-го тура РПЛ против «Крылья Советов». Рахимов был удален в перерыве за оскорбления в подтрибунном помещении в адрес старшего тренера «Крыльев» Сергея Булатова.

В текущем сезоне РПЛ «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице с 32 очками.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0073387aa5fab85b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241200" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.