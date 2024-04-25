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10:23 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Локомотиве» объяснили, почему Дзюба редко выходит на поле

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему нападающий Артем Дзюба не сыграл в матче 21-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:2).

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Источник: Спорт-Экспресс

В апреле 35-летний нападающий лишь дважды выходил на поле, сыграв в общей сложности 24 минуты.

«Почему Артем Дзюба не разминался? Он был готов к игре. Нас устраивало, как наши ребята взаимодействовали в последних матчах. В том числе использование Макса Глушенкова на позиции “ложной девятки”. Понятно, что ему неприятно, он амбициозный человек, он хочет играть, но сегодня у нас скоростная и мобильная команда в группе атаки. Может быть и стоило под конец игры использовать фактурного нападающего, но мы видели, что в прошедшем матче это не принесло дивидендов. Поэтому минимальный риск убрали. Мы Артема видим, он игрок нашей команды. Он много пропустил из‑за повреждений и по разным причинам выбыл из тонуса. Мы с ним разговаривали, он готовится и помогает внутри команды», — сказал Галактионов.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. В этом сезоне он провел 25 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с «железнодорожниками» истекает в июне этого года.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. В следующем туре подопечные Галактионова сыграют со «Спартаком». Встреча пройдет в воскресенье, 28 апреля, на «Лукойл Арене».

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