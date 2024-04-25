«Сочи» — единственный клуб РПЛ без поражений после зимней паузы

Таким образом, только один клуб РПЛ не потерпел еще ни одного поражения в чемпионате весной 2024 года — занимающий последнее место в турнирной таблице «Сочи». Команда Роберта Морено провела в марте и апреле шесть матчей чемпионата России, в которых одержала одну домашнюю победу над московским «Спартаком» (1:0) и пять раз сыграли вничью — с «Балтикой» (0:0 в гостях), «Локомотивом» (2:2 в гостях), ЦСКА (2:2 дома), «Ростовом» (2:2 в гостях) и «Уралом» (2:2 дома).