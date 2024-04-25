«Сочи» — единственный клуб РПЛ без поражений после зимней паузы
При этом клуб с юга России находится на последнем месте в турнирной таблице.
При этом клуб с юга России находится на последнем месте в турнирной таблице.
В матче перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» уступил в домашнем матче казанскому «Рубину» со счетом 0:2. Это поражение стало для петербургской команды первым в весенней части нынешнего сезона чемпионата России.
Таким образом, только один клуб РПЛ не потерпел еще ни одного поражения в чемпионате весной 2024 года — занимающий последнее место в турнирной таблице «Сочи». Команда Роберта Морено провела в марте и апреле шесть матчей чемпионата России, в которых одержала одну домашнюю победу над московским «Спартаком» (1:0) и пять раз сыграли вничью — с «Балтикой» (0:0 в гостях), «Локомотивом» (2:2 в гостях), ЦСКА (2:2 дома), «Ростовом» (2:2 в гостях) и «Уралом» (2:2 дома).
После 24 проведенных матчей «Сочи» набрал 19 очков, отставание от зоны стыковых матчей составляет четыре очка. 25 апреля в рамках 21-го тура РПЛ сочинцы сыграют в Грозным с прямым конкурентом «Ахматом», занимающим в настоящий момент 15-е место.
Петербургский «Зенит» лидирует в чемпионате, опережая на одно очко «Краснодар» и на шесть — московское «Динамо».