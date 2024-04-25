Футболист «Рубина»: «Краснодар», ждем на карту денежки

В матче 21‑го перенесенного тура РПЛ «Рубин» на выезде обыграл петербургский «Зенит» со счетом 2:0. Полузащитник казанской команды Руслан Безруков рассказал о неожиданной победе над лидером чемпионата.

«Мы понимаем, что “Зенит” — организованная команда с хорошими исполнителями. Наша задача была завязать их в эту вязкую игру в центре поля, но из‑за класса игроков они очень часто оттягивали нас к своим воротам. Было тяжело, но мы верили, терпели ждали своего шанса и удачно воспользовались им. Наш шанс был в опасных выбеганиях. “Зенит” хорошо играет между линиями, мы ждали эти передачи, ждали, пока кто‑то из них ошибется.

Мы осознавали, что «Зенит» будет усиляться, им нужно побеждать, но задача осталась той же — играть дисциплинированно, дорабатывать на каждом участке поля и ждать шансов на контратаку или на опасных «стандартах». Но нужно отметить соперника, они играли очень здорово. Концовка получилась напряженная, так как они бросили все силы в атаку, но нам удалось выстоять, как «Реалу» в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». «Краснодар», ждем на карту денежки«, — сказал Безруков в эфире “Матч ТВ”.

22-летний Безруков играет за «Рубин» с 2022 года. Ранее выступал за СКА (Ростов-на-Дону) и нижнекамский «Нефтехимик». В матче с «Зенитом» Безруков вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 76-й минуте при счете 2:0 в пользу своей команды.

После 25 проведенных матчей «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, но отрыв от «Краснодара» теперь составляет всего одно очко.