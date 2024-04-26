РФС рассмотрит шутку игрока «Рубина» про деньги от «Краснодара»

«Вне зависимости от того, в каком контексте и формате было сделано высказывание футболиста “Рубина” Руслана Безрукова, финансовое стимулирование соперника третьей стороной — грубое нарушение принципа честной игры и регламента РФС по этике. Ранее за попытку подобных действий РФС дисквалифицировал на год бывшего гендиректора ФК “Урожай” Дмитрия Градиленко. В этой связи даже “шутливые” спекуляции на тему финансового влияния на результат матча, на наш взгляд, должны рассматриваться комитетом по этике РФС. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов направил в комитет по этике заявление с просьбой дать поступку футболиста правовую оценку», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Руслан — один из самых открытых футболистов в РПЛ, который никогда не отказывает журналистам в общении, охотно участвует в медийных активностях, в том числе и РФС. Это один из тех игроков, кто делает нашу футбольную индустрию лучше.



Претензии к нему из‑за безобидной шутки после победы над “Зенитом” вызывают недоумение. Подобные жесты способствуют лишь тому, что яркие футболисты в дальнейшем будут чаще отказываться от интервью либо вовсе ограничат себя от общения со СМИ.



Очевидно, что в ходе беседы с журналистами наш футболист не имел в виду ничего, что ему вменяют, а именно “стимулирование третьей стороной”. Это лишь шутка на фоне положительных эмоций от победы, которую оценили многие из тех, кто любит наш футбол за самобытных и открытых футболистов.



Безруков в ходе интервью старался отвечать небанально и остроумно и никого не хотел обидеть или оскорбить. ФК “Рубин” надеется, что данный эпизод будет оценен адекватно», — сообщили в пресс-службе «Рубина».