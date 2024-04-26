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10:32 (мск), источник: Sportmail.ru

РФС рассмотрит шутку игрока «Рубина» про деньги от «Краснодара»

Комитет по этике РФС проверит высказывание полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после победы над «Зенитом» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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22-летний футболист во время послематчевого интервью в шутку заявил, что ждет на «денежки на карту» от «Краснодара», который благодаря осечке петербуржцев смог сократить от них отставание до одного очка.

«Вне зависимости от того, в каком контексте и формате было сделано высказывание футболиста “Рубина” Руслана Безрукова, финансовое стимулирование соперника третьей стороной — грубое нарушение принципа честной игры и регламента РФС по этике.

Ранее за попытку подобных действий РФС дисквалифицировал на год бывшего гендиректора ФК “Урожай” Дмитрия Градиленко. В этой связи даже “шутливые” спекуляции на тему финансового влияния на результат матча, на наш взгляд, должны рассматриваться комитетом по этике РФС.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов направил в комитет по этике заявление с просьбой дать поступку футболиста правовую оценку», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Рубин», в свою очередь, выразил надежду, что комитет по этике РФС адекватно оценит шутку их игрока.

«Руслан — один из самых открытых футболистов в РПЛ, который никогда не отказывает журналистам в общении, охотно участвует в медийных активностях, в том числе и РФС. Это один из тех игроков, кто делает нашу футбольную индустрию лучше.

Претензии к нему из‑за безобидной шутки после победы над “Зенитом” вызывают недоумение. Подобные жесты способствуют лишь тому, что яркие футболисты в дальнейшем будут чаще отказываться от интервью либо вовсе ограничат себя от общения со СМИ.

Очевидно, что в ходе беседы с журналистами наш футболист не имел в виду ничего, что ему вменяют, а именно “стимулирование третьей стороной”. Это лишь шутка на фоне положительных эмоций от победы, которую оценили многие из тех, кто любит наш футбол за самобытных и открытых футболистов.

Безруков в ходе интервью старался отвечать небанально и остроумно и никого не хотел обидеть или оскорбить. ФК “Рубин” надеется, что данный эпизод будет оценен адекватно», — сообщили в пресс-службе «Рубина».

Безруков выступает за «Рубин» с 2022 года. В этом сезоне полузащитник провел за клуб 19 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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