РФС рассмотрит шутку игрока «Рубина» про деньги от «Краснодара»

22-летний футболист во время послематчевого интервью в шутку заявил, что ждет на «денежки на карту» от «Краснодара», который благодаря осечке петербуржцев смог сократить от них отставание до одного очка.
«Вне зависимости от того, в каком контексте и формате было сделано высказывание футболиста “Рубина” Руслана Безрукова, финансовое стимулирование соперника третьей стороной — грубое нарушение принципа честной игры и регламента РФС по этике.
Ранее за попытку подобных действий РФС дисквалифицировал на год бывшего гендиректора ФК “Урожай” Дмитрия Градиленко. В этой связи даже “шутливые” спекуляции на тему финансового влияния на результат матча, на наш взгляд, должны рассматриваться комитетом по этике РФС.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов направил в комитет по этике заявление с просьбой дать поступку футболиста правовую оценку», — сообщили в службе коммуникаций РФС.
«Рубин», в свою очередь, выразил надежду, что комитет по этике РФС адекватно оценит шутку их игрока.
«Руслан — один из самых открытых футболистов в РПЛ, который никогда не отказывает журналистам в общении, охотно участвует в медийных активностях, в том числе и РФС. Это один из тех игроков, кто делает нашу футбольную индустрию лучше.
Претензии к нему из‑за безобидной шутки после победы над “Зенитом” вызывают недоумение. Подобные жесты способствуют лишь тому, что яркие футболисты в дальнейшем будут чаще отказываться от интервью либо вовсе ограничат себя от общения со СМИ.
Очевидно, что в ходе беседы с журналистами наш футболист не имел в виду ничего, что ему вменяют, а именно “стимулирование третьей стороной”. Это лишь шутка на фоне положительных эмоций от победы, которую оценили многие из тех, кто любит наш футбол за самобытных и открытых футболистов.
Безруков в ходе интервью старался отвечать небанально и остроумно и никого не хотел обидеть или оскорбить. ФК “Рубин” надеется, что данный эпизод будет оценен адекватно», — сообщили в пресс-службе «Рубина».
Безруков выступает за «Рубин» с 2022 года. В этом сезоне полузащитник провел за клуб 19 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.