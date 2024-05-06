Российский футбольный тренер пожаловался на размер пенсии

— Какая у вас пенсия?

— Страшно сказать, 21 тысяча с копейками.

— Могли бы прожить на нее?

— Ага, конечно… Это с учетом, что я получаю по полторы тысячи за то, что у меня дети еще подростки. Старшая уже закончила Высшую школу экономики, сейчас учится в Лондоне в магистратуре в Вестминстерском университете.



А младшая — 14 лет, еще ходит в школу. Вот мне за младшую полторы тысячи — целых полторы тысячи — доплачивают. Пенсионеру. За то, что у меня маленький ребенок. У нас все пенсионеры имеют маленьких детей. Государство дает полторы тысячи за ребенка. Ну так, на сникерсы, — сказал Ташуев в рубрике «40 вопросов» на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

26 апреля «Факел» сообщил об отставке Ташуева. Позднее тренер рассказал о причинах ухода из команды.

«Там была совокупность, у меня действительно были проблемы в семье. Могли быть серьезные, но, к счастью, в один день они разрешились, и я не блефую. Но ушел я не поэтому. Если честно, объяснение руководства о причинах отставки я уловил не до конца», — сказал Ташуев на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

65-летний специалист возглавил «Факел» в сентябре 2023 года. В начале апреля клуб сообщил о продлении контракта с Сергеем Ташуевым. Ранее в России он возглавлял грозненский «Ахмат», «Краснодар», «Спартак» из Нальчика, краснодарскую «Кубань», махачкалинский «Анжи» и ряд других команд.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. 13-е и 14-е места по итогам сезона попадают в зону стыковых матчей. Этим командам предстоит побороться за право сохранения прописки в сильнейшем футбольном дивизионе России с третьей и четвертой командами Первой лиги.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241041&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.