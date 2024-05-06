Источник: Песьяков летом может перейти в «Крылья Советов»

Летом 2024 года у Сергея Песьякова заканчивается контракт с «Ростовом». Как сообщает «РБ Спорт», клуб и игрок достигли договоренности, но в итоге Песьяков не подписал соглашение. По данным источника, у Песьякова есть предложение от «Крыльев Советов», и велика вероятность, что летом он перейдет в самарский клуб.

В сезоне-2023/24 Сергей Песьяков провел в Российской Премьер-лиге 22 матча в составе ростовского клуба, в активе вратаря шесть игр «на ноль». Всего в составе команды из Ростова-на-Дону Песьяков сыграл 181 матч. Ранее вратарь выступал за ярославский «Шинник», ивановский «Текстильщик», московский «Спартак», «Томь», и «Анжи». Песьяков провел два матча в составе сборной России, дебютировав за национальную команду в матче со сборной Таджикистана в ноябре 2022 года.