РПЛ объявила имена номинантов на приз лучшему игроку в апреле
За награду будут бороться футболисты пяти разных клубов РПЛ.
За награду будут бороться футболисты пяти разных клубов РПЛ.
Российская Премьер-Лига объявила имена номинантов на звание лучшего игрока по итогам апреля. В число претендентов попали нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, форвард «Краснодара» Джон Кордоба, футболист «Ростова» Роналдо, полузащитник «Балтики» Данила Козлов и игрок «Локомотива» Максим Глушенков.
В пяти матчах в апреле колумбиец Джон Кордоба забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Константин Тюкавин в пяти играх набрал пять очков по системе «гол+пас» (четыре мяча и одна голевая передача). Роналдо также забил четыре гола и сделал один ассист, 19-летний Данила Козлов в пяти матчах забил два гола и сделал две результативные передачи. Максим Глушенков и сделал шесть результативных передач в четырех матчах.
Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов канала «Матч Премьер». В число экспертов Премьер-лиги входят Андрей Аршавин, Никита Баженов, Олег Корнаухов, Александр Григорян и Владислав Радимов. Команду экспертов телекомментаторов составляют Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец. Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трех. В случае равенства между номинантами лучшим признается победитель голосования среди экспертов РПЛ.
Ранее в сезоне-2023/24 лучшими игроками месяца признавались Бенхамин Гарре из «Крыльев Советов» (июль и август), Брайан Мансилья из «Оренбурга» (сентябрь), полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (октябрь), нападающий «Динамо» Константин Тюкавин (ноябрь и декабрь) и иранский форвард «Ростова» Мохаммад Мохеби (март).