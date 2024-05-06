РПЛ объявила имена номинантов на приз лучшему игроку в апреле

Источник: https://t.me/fcdynamo

Российская Премьер-Лига объявила имена номинантов на звание лучшего игрока по итогам апреля. В число претендентов попали нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, форвард «Краснодара» Джон Кордоба, футболист «Ростова» Роналдо, полузащитник «Балтики» Данила Козлов и игрок «Локомотива» Максим Глушенков.

В пяти матчах в апреле колумбиец Джон Кордоба забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Константин Тюкавин в пяти играх набрал пять очков по системе «гол+пас» (четыре мяча и одна голевая передача). Роналдо также забил четыре гола и сделал один ассист, 19-летний Данила Козлов в пяти матчах забил два гола и сделал две результативные передачи. Максим Глушенков и сделал шесть результативных передач в четырех матчах.

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов канала «Матч Премьер». В число экспертов Премьер-лиги входят Андрей Аршавин, Никита Баженов, Олег Корнаухов, Александр Григорян и Владислав Радимов. Команду экспертов телекомментаторов составляют Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец. Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трех. В случае равенства между номинантами лучшим признается победитель голосования среди экспертов РПЛ.