Лев Лещенко: готов написать песню про чемпионство «Динамо»

«Думаю, Личка поднакачает футболистов “Динамо” перед двумя решающими матчами, потому что игру с “Балтикой” вырвали чудом. Играли неважно — как-то немотивировано, на классе пытались победить. Энергия появилась, только когда запахло поражением.



У “Динамо” нет стабильности. Карраскаль, Бителло и Лаксальт играют то хорошо, то не очень. Это лежит в области психологии — нет куража, настроя, боевого духа. По игре с “Балтикой”, кроме Тюкавина, Нгамале и Скопинцева, выделить некого.



Меня одолевали сомнения, что доживу до чемпионства “Динамо”. Но думал, что было бы неплохо победить в РПЛ. Если “Динамо” станет чемпионом, готов написать песню об этом событии», — сказал Лещенко.