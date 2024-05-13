Лев Лещенко: готов написать песню про чемпионство «Динамо»
Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал выездную победу команды над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ. Об этом сообщает Sport24.
Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал выездную победу команды над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ. Об этом сообщает Sport24.
За два тура до окончания чемпионата команда Марцела Лички возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая на два очка «Зенит» и на три — «Краснодар».
«Думаю, Личка поднакачает футболистов “Динамо” перед двумя решающими матчами, потому что игру с “Балтикой” вырвали чудом. Играли неважно — как-то немотивировано, на классе пытались победить. Энергия появилась, только когда запахло поражением.
У “Динамо” нет стабильности. Карраскаль, Бителло и Лаксальт играют то хорошо, то не очень. Это лежит в области психологии — нет куража, настроя, боевого духа. По игре с “Балтикой”, кроме Тюкавина, Нгамале и Скопинцева, выделить некого.
Меня одолевали сомнения, что доживу до чемпионства “Динамо”. Но думал, что было бы неплохо победить в РПЛ. Если “Динамо” станет чемпионом, готов написать песню об этом событии», — сказал Лещенко.
В оставшихся матчах «Динамо» предстоит сыграть дома против «Крыльев Советов» (18 мая) и в гостях против «Краснодара» (25 мая). Для чемпионства «бело-голубым» достаточно одержать в этих встречах одну победу и сыграть вничью.
«Динамо» никогда в своей истории не становилось чемпионом РПЛ. В последний раз команда завоевывала чемпионский титул в 1976 году в весеннем розыгрыше чемпионата СССР. Наилучший результатом «бело-голубых» в постсоветской истории были серебряные медали в чемпионате России 1994 года.