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17:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Семак не попал в тройку номинантов на приз лучшему тренеру РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не попал в тройку номинантов на звание лучшего тренера сезона-2023/24 в РПЛ.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

Как сообщается в телеграм-канале Российской Премьер-лиги, на приз лучшему тренеру сезона претендуют бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич, главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

«Зенит» под руководством Сергея Семака после 28-ми туров набрал 51 очко и занимает 2-е место в РПЛ. На счету «Динамо» 53 очка и 1-я позиция. «Краснодар», которым руководил Илич, идет третьим с 50 очками, а «Ростов» Карпина располагается на 9-м месте с 40 очками.

На протяжении пяти последних лет Сергей Семак неизменно признавался лучшим тренером сезона РПЛ. 48-летний специалист возглавляет петербургский клуб с 2018 года. Ранее Семак работал ассистентом главного тренера «Зенита» (входил в тренерских штаб сразу трех наставников — Лучано Спаллетти, Андре Виллаша-Боаша и Мирчи Луческу), сборной Росии времен Фабио Капелло, а также возглавлял «Уфу». Под руководством Семака «Зенит» пять раз выигрывал чемпионат России, четыре раза — Суперкубок и один раз — Кубок России.

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