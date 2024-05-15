Семак не попал в тройку номинантов на приз лучшему тренеру РПЛ

«Зенит» под руководством Сергея Семака после 28-ми туров набрал 51 очко и занимает 2-е место в РПЛ. На счету «Динамо» 53 очка и 1-я позиция. «Краснодар», которым руководил Илич, идет третьим с 50 очками, а «Ростов» Карпина располагается на 9-м месте с 40 очками.

На протяжении пяти последних лет Сергей Семак неизменно признавался лучшим тренером сезона РПЛ. 48-летний специалист возглавляет петербургский клуб с 2018 года. Ранее Семак работал ассистентом главного тренера «Зенита» (входил в тренерских штаб сразу трех наставников — Лучано Спаллетти, Андре Виллаша-Боаша и Мирчи Луческу), сборной Росии времен Фабио Капелло, а также возглавлял «Уфу». Под руководством Семака «Зенит» пять раз выигрывал чемпионат России, четыре раза — Суперкубок и один раз — Кубок России.