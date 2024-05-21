Кирилл Набабкин покинет ЦСКА после 15 лет в клубе
37-летнему защитнику предложат работу в структуре клуба.
37-летнему защитнику предложат работу в структуре клуба.
Как сообщает «Чемпионат», защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин закончит выступления за армейский клуб по окончании текущего сезона.
По данным источника, ЦСКА предложит Набабкину работу в структуре клуба. Сам Кирилл еще не принял решение о продолжении футбольной карьеры.
Набабкин является воспитанником академии футбольного клуба «Москва». За московский ЦСКА футболист выступает с 2010 года. Он по три раза выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России. В сезоне-2023/24 Российской Премьер-Лиги Кирилл Набабкин провел 14 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Также на счету защитника пять матчей в Фонбет Кубке России и один в Суперкубке страны. В активе Набабкина пять матчей за сборную России.