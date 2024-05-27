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12:17 (мск), источник: Sportmail.ru

«Краснодар» проведет всю предсезонную подготовку на своей базе

Завершивший на втором месте минувший сезон чемпионата России «Краснодар» проведет всю предсезонную подготовку на базе «Четук».

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«13 июня команда соберется в Краснодаре и после прохождения УМО приступит к тренировкам на УТБ “Четук”. Футболисты, вызванные в расположение сборных, прибудут в расположение клуба несколько позже. Всю предсезонную подготовку “Краснодар” проведет на своей базе», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В национальные сборные из футболистов «Краснодара» отправились Матвей Сафонов и и Александр Черников, в составе сборной России игроки будут готовиться к товарищескому матчу со сборной Беларуси, который пройдет 7 июня в Минске. Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян уехали в расположение сборной Армении, Жуниор Алонсо — в Парагвай, Кевин Кастаньо и Джон Кордоба — в Колумбию, Кевин Ленини — в Кабо-Верде, а Лукас Оласа — в Уругвай.

«Краснодар» занял второе место в минувшем чемпионата России, уступив один балл «Зениту». Это лучший результат «быков» с момента основания клуба в 2008-м году. Команда Сергея Семака в шестой раз подряд стала чемпионом РПЛ, установив при этом антирекорд по очкам. «Зенит» выиграл сезон с 57 очками — это худший результат чемпиона с момента создания РПЛ в 2002 году, сообщает Opta Sports. Бронзовым призером стало московское «Динамо».

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