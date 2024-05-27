«Краснодар» проведет всю предсезонную подготовку на своей базе
Завершивший на втором месте минувший сезон чемпионата России «Краснодар» проведет всю предсезонную подготовку на базе «Четук».
Завершивший на втором месте минувший сезон чемпионата России «Краснодар» проведет всю предсезонную подготовку на базе «Четук».
«13 июня команда соберется в Краснодаре и после прохождения УМО приступит к тренировкам на УТБ “Четук”. Футболисты, вызванные в расположение сборных, прибудут в расположение клуба несколько позже. Всю предсезонную подготовку “Краснодар” проведет на своей базе», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
В национальные сборные из футболистов «Краснодара» отправились Матвей Сафонов и и Александр Черников, в составе сборной России игроки будут готовиться к товарищескому матчу со сборной Беларуси, который пройдет 7 июня в Минске. Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян уехали в расположение сборной Армении, Жуниор Алонсо — в Парагвай, Кевин Кастаньо и Джон Кордоба — в Колумбию, Кевин Ленини — в Кабо-Верде, а Лукас Оласа — в Уругвай.
«Краснодар» занял второе место в минувшем чемпионата России, уступив один балл «Зениту». Это лучший результат «быков» с момента основания клуба в 2008-м году. Команда Сергея Семака в шестой раз подряд стала чемпионом РПЛ, установив при этом антирекорд по очкам. «Зенит» выиграл сезон с 57 очками — это худший результат чемпиона с момента создания РПЛ в 2002 году, сообщает Opta Sports. Бронзовым призером стало московское «Динамо».