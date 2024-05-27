«Краснодар» проведет всю предсезонную подготовку на своей базе

«13 июня команда соберется в Краснодаре и после прохождения УМО приступит к тренировкам на УТБ “Четук”. Футболисты, вызванные в расположение сборных, прибудут в расположение клуба несколько позже. Всю предсезонную подготовку “Краснодар” проведет на своей базе», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В национальные сборные из футболистов «Краснодара» отправились Матвей Сафонов и и Александр Черников, в составе сборной России игроки будут готовиться к товарищескому матчу со сборной Беларуси, который пройдет 7 июня в Минске. Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян уехали в расположение сборной Армении, Жуниор Алонсо — в Парагвай, Кевин Кастаньо и Джон Кордоба — в Колумбию, Кевин Ленини — в Кабо-Верде, а Лукас Оласа — в Уругвай.