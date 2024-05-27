Форвард «Динамо» Тюкавин высказался о своем будущем в РПЛ
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к 21-летнему футболисту со стороны «Атлетико» и «Бенфики».
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к 21-летнему футболисту со стороны «Атлетико» и «Бенфики».
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в ходе церемонии премии РПЛ заявил о планах остаться в лиге на сезоне-2024/25.
«В следующем сезоне буду творить как Герой РПЛ или как Герой Ла Лиги? Как Герой РПЛ. Почему так в этом уверен? Вот так», — сказал Тюкавин в эфире трансляции премии.
В сезоне-2023/24 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
Московское «Динамо» имело возможность впервые с 1976 года стать чемпионом страны, но в заключительном матче сезона, в котором клуб устраивала и ничья, уступил «Краснодару». Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит» — 57 очков. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.