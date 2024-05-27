Форвард «Динамо» Тюкавин высказался о своем будущем в РПЛ

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в ходе церемонии премии РПЛ заявил о планах остаться в лиге на сезоне-2024/25.

«В следующем сезоне буду творить как Герой РПЛ или как Герой Ла Лиги? Как Герой РПЛ. Почему так в этом уверен? Вот так», — сказал Тюкавин в эфире трансляции премии.

В сезоне-2023/24 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.