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12:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Форвард «Динамо» Тюкавин высказался о своем будущем в РПЛ

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к 21-летнему футболисту со стороны «Атлетико» и «Бенфики».

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в ходе церемонии премии РПЛ заявил о планах остаться в лиге на сезоне-2024/25.

«В следующем сезоне буду творить как Герой РПЛ или как Герой Ла Лиги? Как Герой РПЛ. Почему так в этом уверен? Вот так», — сказал Тюкавин в эфире трансляции премии.

В сезоне-2023/24 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Московское «Динамо» имело возможность впервые с 1976 года стать чемпионом страны, но в заключительном матче сезона, в котором клуб устраивала и ничья, уступил «Краснодару». Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит» — 57 очков. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
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