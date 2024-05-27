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14:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Спартака» Бабич заявил о желании остаться в клубе

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к защитнику сборной Сербии со стороны «Црвены Звезды» и клубов из Саудовской Аравии.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Защитник «Спартака» Срджан Бабич сообщил о желании остаться в клубе.

«Конечно, я хочу продолжать играть за “Спартак”. У меня контракт с клубом. Вот и все», — цитирует Бабича «Спорт-Экспресс».

Бабич перешел в московский клуб летом 2023 года из испанской «Альмерии». Центральный защитник провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол. В начале мая серб получил травму в матча с Кубка России против «Динамо» и не играл в заключительных матчах сезона, а также рискует пропустить чемпионат Европы по футболу.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро. Контракт Бабича с клубом действителен до 30 июня 2026 года.

Петербургский «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. «Спартак» завершил сезон на пятом месте в турнирной таблице.

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