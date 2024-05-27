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14:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, кто заменит Сафонова в «Краснодаре»

«Краснодар» может подписать соглашение с голкипером «Рубина» Юрием Дюпиным в случае ухода Матвея Сафонова, сообщает «Спорт-Экспресс».

Краснодар
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, «Краснодар» планирует подписать 36-летнего Дюпина, в случае перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ». Соглашение Дюпина с «Рубином» истекает этим летом. Если голкипер подпишет контракт с «быками», то будет конкурировать в «Краснодаре» с 22-летним Станиславом Агкацевым. Отмечается, что казанский клуб предложил Дюпину продлить договор, но он склоняется к переходу в команду Мурада Мусаева.

Ранее в СМИ сообщили, что переговоры между «ПСЖ» и «Краснодаром» по переходу Матвея Сафонова находятся на финальной стадии. Ожидается, что парижане заплатят за 25-летнего голкипера сборной России 20 млн евро.

Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду с 2017 года. В этом сезоне вратарь провел 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету Сафонова 13 матчей за сборную России.

Дюпин выступает за «Рубин» с 2019 года, в команду из Казани вратарь перешел из «Анжи». В минувшем сезоне голкипер провел 29 матчей, в которых пропустил 35 мячей и 9 раз сыграл на ноль.

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