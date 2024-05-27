Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.05
Наполи
Лечче
Футбол. Зарубежный
26.05
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
26.05
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
26.05
Фрозиноне
Удинезе
Футбол. Зарубежный
26.05
Эмполи
Рома
Футбол. Зарубежный
26.05
Севилья
Барселона
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Слишкович: Для меня важен «Спартак», было бы интересно остаться

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос, хотел бы он остаться в тренерском штабе после прихода нового главного тренера.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

— Был разговор со спортивным директором Томашем Амаралом о том, чтобы вы продолжили работу в тренерском штабе «Спартака»?

— Нет. У нас еще предстоит встреча. Было бы мне интересно работать в штабе? Да, конечно. Хочу узнать, что хочет новый тренер, как планирует построить игру. Для меня важен «Спартак». Будет интересно обмениваться взглядами с новым тренерским штабом. Посмотрим, что из этого выйдет.

— Но есть ли амбиции стать главным?

— Конечно. Кто-нибудь осознанно желал работать лишь ассистентом главного тренера? Всегда есть амбиции взобраться на ступень выше по должности, — приводит слова Слишковича «Спорт-Экспресс».

16 мая стало известно, что с нового сезона Деян Станкович возглавит «Спартак». Станкович был главным тренером «Црвены Звезды» с 2019 по 2022 год. В 2023 году он возглавил «Ференцварош», также специалист работал в итальянской «Сампдории». Команды под руководством Станковича трижды выиграли чемпионат Сербии и один раз — чемпионат Венгрии.

«Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2023/24 с 50 очками.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь