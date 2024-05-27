Слишкович: Для меня важен «Спартак», было бы интересно остаться
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос, хотел бы он остаться в тренерском штабе после прихода нового главного тренера.
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос, хотел бы он остаться в тренерском штабе после прихода нового главного тренера.
— Был разговор со спортивным директором Томашем Амаралом о том, чтобы вы продолжили работу в тренерском штабе «Спартака»?
— Нет. У нас еще предстоит встреча. Было бы мне интересно работать в штабе? Да, конечно. Хочу узнать, что хочет новый тренер, как планирует построить игру. Для меня важен «Спартак». Будет интересно обмениваться взглядами с новым тренерским штабом. Посмотрим, что из этого выйдет.
— Но есть ли амбиции стать главным?
— Конечно. Кто-нибудь осознанно желал работать лишь ассистентом главного тренера? Всегда есть амбиции взобраться на ступень выше по должности, — приводит слова Слишковича «Спорт-Экспресс».
16 мая стало известно, что с нового сезона Деян Станкович возглавит «Спартак». Станкович был главным тренером «Црвены Звезды» с 2019 по 2022 год. В 2023 году он возглавил «Ференцварош», также специалист работал в итальянской «Сампдории». Команды под руководством Станковича трижды выиграли чемпионат Сербии и один раз — чемпионат Венгрии.
«Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2023/24 с 50 очками.