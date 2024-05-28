Газзаев назвал тройку лучших игроков РПЛ сезона-2023/24
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал тройку лучших футболистов РПЛ по итогам сезона-2023/24. Об этом сообщают «Известия».
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал тройку лучших футболистов РПЛ по итогам сезона-2023/24. Об этом сообщают «Известия».
«Назову трех — Кассьерра, Кордоба и Тюкавин. За “Краснодар” обидно. Но что поделать, это футбол. Хочется отметить экс-тренера команды Владимира Ивича, который заложил фундамент, выстроил игру команды. “Быки” заслуживали золота, но сами упустили свои шансы, которых “Зенит” подарил предостаточно», — сказал Газзаев.
Награду лучшему игроку сезона в РПЛ получил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
Также Газзаев назвал имя тренера, которого считает лучшим по итогам сезона.
«Тут двух мнений быть не может. Семак. Шесть раз подряд команда выиграла чемпионат. Это достижение, это искусство! Поздравляю Сергея Богдановича! Этот сезон был самый сложный для него за эти шесть лет, но он все равно вышел победителем.
Многие писали, что чемпионство у “Динамо” практически в кармане… Шанс-то был реальнейший. Но бело-голубым надо было просто с первых минут играть с позиции силы, а не выжидать», — сказал Газзаев.
Награду лучшему тренеру сезона в РПЛ получил наставник «Динамо» Марцел Личка.