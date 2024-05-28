Газзаев назвал тройку лучших игроков РПЛ сезона-2023/24

«Назову трех — Кассьерра, Кордоба и Тюкавин. За “Краснодар” обидно. Но что поделать, это футбол. Хочется отметить экс-тренера команды Владимира Ивича, который заложил фундамент, выстроил игру команды. “Быки” заслуживали золота, но сами упустили свои шансы, которых “Зенит” подарил предостаточно», — сказал Газзаев.

«Тут двух мнений быть не может. Семак. Шесть раз подряд команда выиграла чемпионат. Это достижение, это искусство! Поздравляю Сергея Богдановича! Этот сезон был самый сложный для него за эти шесть лет, но он все равно вышел победителем.



Многие писали, что чемпионство у “Динамо” практически в кармане… Шанс-то был реальнейший. Но бело-голубым надо было просто с первых минут играть с позиции силы, а не выжидать», — сказал Газзаев.