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14:01 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спасибо, но нет». Агент Ройса ответил на приглашение «Динамо»

Футбольный агент Дирк Хебель, представляющий интересы Марко Ройса, отреагировал на приглашение немецкого футболиста в московское «Динамо». Об этом сообщает Sport24.

Динамо
Боруссия Д
Источник: Reuters

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «РБ Спорт» заявил, что был бы не против увидеть в составе своей команды именитого футболиста.

«Марко Ройс — свободный агент? Забираем его к себе! Марко, мы приглашаем тебя в “Динамо”, без всяких проблем забираем к себе! Я люблю конкуренцию в команде, у нас хорошие игроки, которые, думаю, понравились бы Ройсу. Марко, если хочешь, приезжай к нам», — сказал Личка.

«Марцел Личка приглашает Ройса в “Динамо”? Спасибо, но нет. Мы откажемся от этого предложения», — ответил Хебель.

В начале мая стало известно, что 34-летний Ройс покинет дортмундскую «Боруссию», за которую выступал с 2012 года. В общей сложности он провел за «шмелей» 428 матчей, в которых забил 170 голов и сделал 131 результативную передачу. Вместе с «Боруссией» Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии (2017, 2021) и трижды выигрывал Суперкубок страны (2013, 2014, 2019).

Ранее сообщалось, что Ройс планирует продолжить карьеру в МЛС, а «Боруссия» рассматривает в качестве его замены полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.


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