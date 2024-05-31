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11:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев ушел из сборной Казахстана

Адиев покинул пост в сборной по семейным обстоятельствам.

Ахмат
КазахстанПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: КФФ

Как сообщается на сайте Казахстанской федерации футбола, российский специалист Магомед Адиев подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана. Решение об отставке было принято на встрече тренера с президентом КФФ Адилетом Барменкуловым.

«Адиев подал в отставку со своей должности, мотивируя это тем, что принял такое решение из-за семейного положения. Федерация в начале следующей недели выберет нового тренера», — говорится в сообщении.

В 2022 году Адиев возглавил сборную Казахстана, которая под его руководством успешно выступала в отборочном турнире к Евро-2024. Команда Казахстана одержала в квалификации 6 побед и до последнего тура боролась за прямую путевку на чемпионат Европы. Казахи дважды обыграли сборные Сан-Марино и Северной Ирландии, а также победили дома полуфиналиста последнего Евро сборную Дании и в выездном матче — сборную Финляндии. В весенних матчах плей-офф пути C сборная Казахстана крупно уступила команде Греции и упустила возможность побороться за выход на континентальное первенство.

В апреле 46-летний Адиев возглавил грозненский «Ахмат», находившийся в непосредственной близости от зоны вылета, и помог команде гарантировать место в Российской премьер-лиге на следующий сезон. Грозненцы в итоге заняли 10-е место в турнирной таблице.

Контракт Адиева с «Ахматом» подходит к концу и пока не продлен, хотя в клубе говорили о желании сохранить тренера.

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