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12:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба опубликовал видео после ухода из «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» Артем Дзюба опубликовал в своем телеграм-канале прощальное видео после ухода из команды.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В трехминутном видео запечатлены лучшие моменты 35-летнего нападающего в «Локомотиве» В ролике играет песня исполнителя Мераба Амзоева «Были бы крылья».

«Спасибо всем, кто рядом и вместе до конца. Впереди новая глава», — подписал видео Дзюба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. Он провел за клуб 39 матчей, в которых забил 12 голов и сделал девять результативных передач. В составе «железнодорожников» Дзюба обновил свой рекорд лучшего бомбардира в истории РПЛ, достигнув отметки в 160 мячей.

После зимнего перерыва Дзюба потерял место в основном составе «Локомотива» и провел на поле в РПЛ всего 110 минут. В начале месяца он отказался от опции автоматического продления контракта с клубом в попытке вернуть себе место в составе команды.

Ранее представитель игрока Леонид Гольдман заявил, что форвард не планирует завершать карьеру в случае ухода из клуба. Сообщалось, что Дзюба может перейти в «Шанхай Шеньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий, или пополнить состав один из клубов, которые поднимутся в РПЛ из Первой лиги.

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