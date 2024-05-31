Дзюба опубликовал видео после ухода из «Локомотива»

В трехминутном видео запечатлены лучшие моменты 35-летнего нападающего в «Локомотиве» В ролике играет песня исполнителя Мераба Амзоева «Были бы крылья».

«Спасибо всем, кто рядом и вместе до конца. Впереди новая глава», — подписал видео Дзюба.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241553&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. Он провел за клуб 39 матчей, в которых забил 12 голов и сделал девять результативных передач. В составе «железнодорожников» Дзюба обновил свой рекорд лучшего бомбардира в истории РПЛ, достигнув отметки в 160 мячей.

После зимнего перерыва Дзюба потерял место в основном составе «Локомотива» и провел на поле в РПЛ всего 110 минут. В начале месяца он отказался от опции автоматического продления контракта с клубом в попытке вернуть себе место в составе команды.