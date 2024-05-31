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15:04 (мск), источник: Sportmail.ru

«Бегом бы прибежал». Каррера готов вернуться в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу» ответил на вопрос, согласился бы он вновь возглавить московский клуб.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Нет, меня не звали. Согласился бы я, если бы позвали? Безусловно, я бы бегом прибежал (улыбается)», — сказал Каррера.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года и помог клубу одержать первую за 16 лет победу в чемпионате России. Сейчас 60-летний специалист возглавляет «Асколи», который по итогам сезона вылетел в итальянскую Серию С.

Ранее экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков встретился с Каррерой на съемках нового выпуска «Коммент. Шоу». Он выложил в соцсетях совместную фотографию с итальянцем и заявил, что все прошлые обиды между ними остались позади.

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