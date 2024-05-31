«Бегом бы прибежал». Каррера готов вернуться в «Спартак»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу» ответил на вопрос, согласился бы он вновь возглавить московский клуб.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу» ответил на вопрос, согласился бы он вновь возглавить московский клуб.
«Нет, меня не звали. Согласился бы я, если бы позвали? Безусловно, я бы бегом прибежал (улыбается)», — сказал Каррера.
Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года и помог клубу одержать первую за 16 лет победу в чемпионате России. Сейчас 60-летний специалист возглавляет «Асколи», который по итогам сезона вылетел в итальянскую Серию С.
Ранее экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков встретился с Каррерой на съемках нового выпуска «Коммент. Шоу». Он выложил в соцсетях совместную фотографию с итальянцем и заявил, что все прошлые обиды между ними остались позади.