«Бегом бы прибежал». Каррера готов вернуться в «Спартак»

«Нет, меня не звали. Согласился бы я, если бы позвали? Безусловно, я бы бегом прибежал (улыбается)», — сказал Каррера.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года и помог клубу одержать первую за 16 лет победу в чемпионате России. Сейчас 60-летний специалист возглавляет «Асколи», который по итогам сезона вылетел в итальянскую Серию С.