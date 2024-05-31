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18:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Комментатор Орлов раскритиковал экс-владельца «Спартака» Федуна

Геннадий Орлов поделился мнением о работе экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна в московском клубе.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Журналист Геннадий Орлов раскритиковал функционера Леонида Федуна за решения, принятые им во время управления красно-белыми.

«Образец граблей — это Федун. 18 лет руководил “Спартаком”, потратили бешеные деньги — особенно на агентов, которые поставляли неизвестно кого и чего. И за 18 лет 17 главных тренеров! Это насмешка над профессией», — сказал Орлов в подкасте на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Федун ушел из «Спартака» в августе 2022 года. Он руководил клубом на протяжении 18 лет, за которые команда выиграла три титула — золото Российской Премьер-лиги в сезоне-2016/17, Суперкубок в 2017 году и Кубок России в 2022-м.

Сезон-2023/24 «Спартак» завершил на пятом месте. Чемпионом России в шестой раз подряд (в десятый в общей сложности) стал петербургский «Зенит».

Геннадию Орлову 79 лет. В 1960-е он выступал на позиции нападающего за такие клубы как «Зенит», ленинградское «Динамо» и харьковский «Металлист». После завершения карьеры начал заниматься журналистской деятельностью, впервые вышел в эфир в качестве спортивного комментатора в январе 1974 года.

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