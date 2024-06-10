Тюкавин: После поражения от «Краснодара» отходил два дня

— Между последним туром РПЛ и приездом в расположение сборной отдохнуть не получилось?

— Нет. Все-таки между матчем с «Краснодаром» и прибытием в сборную было всего пять дней. И в эти пять дней старался поддерживать форму, чтобы приехать к Карпину готовым. Потому что если бы я приехал разобранным, то мог бы остаться в Москве. А не отправиться в Минск с командой.

— Морально тяжело было себя заставить готовиться к этому матчу после тяжелого клубного сезона, еще и закончившегося обидным поражением от «Краснодара» и упущенным чемпионством?

— Не то что к матчу готовиться… Тяжело себя было заставить тренироваться в эти пять дней после игры в Краснодаре. Но главное, что мы собрались и хорошо сыграли. Порадовали наших болельщиков.

— Сколько дней отходили от того поражения в последнем туре РПЛ?

— Ну это все еще держится в голове. А так, чтобы именно отходил, — наверное, дня два, — приводит слова Тюкавина газета «Известия».

Напомним, перед заключительным туром РПЛ «Динамо» лидировало в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два очка, а «Краснодар» на три. В 30-м туре РПЛ «Динамо» уступило «быкам» на выезде со счетом 0:1 и довольствовалось лишь бронзовыми наградами чемпионата страны. Золотые медали в шестой раз подряд завоевал «Зенит», а «Краснодар» стал обладателем серебряных наград.