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12:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Губерниев: Промес должен играть за ФК «Тюрьма», а не за «Спартак»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о том, что Квинси Промес в скором времени вернется в Россию.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ сообщили, что вопрос возвращения 32-летнего футболиста близок к решению на уровне министерств России и ОАЭ. Также по информации журналиста Ивана Карпова «Спартак» продлит контракт с Промесом, в случае его возвращения.

— «Спартак» меня сейчас удивляет. Разговоры пошли, что Промеса возвращают. Он должен выступать за ФК «Тюрьма» «мне кажется, а он будет выступать за ФК “Спартак”, но это риски. Преступник должен сидеть в тюрьме, а Промес — преступник, это все знают. И руководство столичной команды берет на себя все риски, все, которые существуют. Я с ужасом думаю, что неужели у нас российский футбол превращается в такой отстойник таких людей, как Промес, при всем уважении к нему как к футболисту. История странная, — приводит слова Губерниева “Советский спорт”.

Напомним, Промес был задержан по запросу прокуратуры Амстердама 29 февраля в аэропорту Дубая при вылете «Спартака» с зимнего сбора. Сначала игрока отправили под домашний арест, но вскоре поместили под стражу. 17 мая Промес был освобожден из тюрьмы.

В Нидерландах Промес приговорен к двум тюремным срокам. В июне 2023 года его приговорили к полутора годам заключения за нападение на двоюродного брата, в феврале 2024 года — еще к шести годам по делу о контрабанде наркотиков.

Квинси Промес играл за московский клуб с 2014 по 2018 год и с 2021 года. В общей сложности нападающий провел за «Спартак» 235 матчей и забил 114 мячей, он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории красно-белых. В составе команды нидерландец стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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