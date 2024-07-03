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18:43 (мск), источник: Sportmail.ru

РПЛ раскрыла, сколько денег клубы потратили на трансферы

Российская Премьер-Лига опубликовала трансферный отчет соревнований по итогам сезона-2023/24.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

По официальным данным, клубы РПЛ заработали на трансферах более 135 миллионов евро, а потратили — примерно 167 миллионов евро. При этом в зимнее окно переходов команды Премьер-Лиги заработали всего 8,2 миллиона евро.

Наибольшие расходы клубов РПЛ за последние 5 лет датированы сезоном-2019/20. Тогда только летом клубы потратили более 250 миллионов евро.

Также Премьер-Лига опубликовала отчет по иностранным футболистам, принимавшим участие в чемпионате сезона-2023/24.

По официальным данным, в РПЛ выступают легионеры из 57 стран мира. Чаще всего в Россию приезжают играть футболисты из Бразилии — 28 человек. На втором месте находятся представители Сербии с 12 футболистами, на третьем — белорусские игроки — 11. Футболисты из Беларуси, Армении и Казахстана не считаются легионерами по регламенту Российской Премьер-Лиги.

Самой молодой командой лиги стал московский «Локомотив» — железнодорожники задействовали в сезоне 27 футболистов со средним возрастом 24,1 года. В топ-3 по молодости состава вошли московский ЦСКА (24,5) и «Ростов» (24,9). Самой старой командой РПЛ официально признан «Факел» — за воронежцев играли 27 футболистов со средним возрастом 28,6 лет.

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