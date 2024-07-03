РПЛ раскрыла, сколько денег клубы потратили на трансферы

По официальным данным, клубы РПЛ заработали на трансферах более 135 миллионов евро, а потратили — примерно 167 миллионов евро. При этом в зимнее окно переходов команды Премьер-Лиги заработали всего 8,2 миллиона евро.

Наибольшие расходы клубов РПЛ за последние 5 лет датированы сезоном-2019/20. Тогда только летом клубы потратили более 250 миллионов евро.

Также Премьер-Лига опубликовала отчет по иностранным футболистам, принимавшим участие в чемпионате сезона-2023/24.

По официальным данным, в РПЛ выступают легионеры из 57 стран мира. Чаще всего в Россию приезжают играть футболисты из Бразилии — 28 человек. На втором месте находятся представители Сербии с 12 футболистами, на третьем — белорусские игроки — 11. Футболисты из Беларуси, Армении и Казахстана не считаются легионерами по регламенту Российской Премьер-Лиги.