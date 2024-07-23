Марио Фернандес покинет «Зенит» до конца месяца
Защитник Марио Фернандес покинет «Зенит» до конца июля. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Зенит
Защитник Марио Фернандес покинет «Зенит» до конца июля. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, в клубе приняли решение расстаться с натурализованным бразильцем из-за его физического состояния. По мнению тренерского штаба сине-бело-голубых, текущее состояние 33-летнего защитника не позволяет ему вернуться на прежний уровень.
Марио Фернандес перешел в «Зенит» в июле 2023 года из бразильского «Интернасьонала». Защитник подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на один сезон с возможностью продления еще на один год. За «Зенит» Фернандес провел 18 матчей, не сумев отличился результативными действиями.
В марте у Фернандеса возникли проблемы неврологического характера, из-за которых он был вынужден перенести операцию.