Марио Фернандес покинет «Зенит» до конца месяца

По информации источника, в клубе приняли решение расстаться с натурализованным бразильцем из-за его физического состояния. По мнению тренерского штаба сине-бело-голубых, текущее состояние 33-летнего защитника не позволяет ему вернуться на прежний уровень.

Марио Фернандес перешел в «Зенит» в июле 2023 года из бразильского «Интернасьонала». Защитник подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на один сезон с возможностью продления еще на один год. За «Зенит» Фернандес провел 18 матчей, не сумев отличился результативными действиями.