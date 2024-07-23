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14:13 (мск), источник: Спорт Mail

Марио Фернандес покинет «Зенит» до конца месяца

Защитник Марио Фернандес покинет «Зенит» до конца июля. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Зенит
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в клубе приняли решение расстаться с натурализованным бразильцем из-за его физического состояния. По мнению тренерского штаба сине-бело-голубых, текущее состояние 33-летнего защитника не позволяет ему вернуться на прежний уровень.

Марио Фернандес перешел в «Зенит» в июле 2023 года из бразильского «Интернасьонала». Защитник подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на один сезон с возможностью продления еще на один год. За «Зенит» Фернандес провел 18 матчей, не сумев отличился результативными действиями.

В марте у Фернандеса возникли проблемы неврологического характера, из-за которых он был вынужден перенести операцию.

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