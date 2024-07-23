Радимов назвал самую слабую команду РПЛ по итогам первого тура
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов назвал самую слабую команду РПЛ по итогам первого тура. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов назвал самую слабую команду РПЛ по итогам первого тура. Об этом сообщает «РБ Спорт».
«Из всех команд РПЛ самая слабая сейчас — это “Пари Нижний Новгород”. Они вообще не понимают, что делают. За полтора месяца паузы главный тренер Саша Илич ничего поменять и настроить не смог? Я вообще не вижу никаких изменений, в обороне ничего не поменялось, никакого баланса в игре нет. Зачем играть с высокой линией обороны, когда защитники медленные, а полузащита не успевает добегать? Я не вижу смысла в этом. Ведь очевидно, что качество игроков обороны не позволяет так играть. И в каждом матче так можно получать по три-четыре гола. Нижнему, конечно, необходимо усиление. Потому что если они этого не сделают, то им в этом сезоне прямая дорога на вылет», — сказал Радимов.
В стартовом туре «Пари НН» дома уступил «Рубину» (2:4). Во втором туре нижегородцы на своем поле примут ЦСКА. Встреча пройдет в субботу, 27 июля. Начало матча — в 15:00 по московскому времени.
В прошлом сезоне «Пари НН» финишировал на 13-м месте. В стыковых матчах команда Саши Илича обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в элитном дивизионе.