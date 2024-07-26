Георгий Джикия и Антон Миранчук не продолжат карьеру в РПЛ

Этим летом у Джикии и Миранчука истекли контракты со «Спартаком» и «Локомотивом» соответственно. Оба футболиста находятся в статусе свободных агентов.

«Мы не рассматриваем варианты и не ведем по Георгию Джикии и Антону Миранчуку переговоры о продолжении карьеры с клубами Российской премьер-лиги», — сказал Шпинев.

Ранее сообщалось, что к Джикии проявляют интерес клубы из Турции, а у Миранчука есть варианты продолжения карьеры в ОАЭ и Катаре.

Джикия перешел в «Спартак» зимой 2017 года из «Амкара» за 2,35 млн евро. За семь с половиной лет 30-летний защитник провел за клуб 215 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России, завоевывал серебряные и дважды — бронзовые медали. Также Джикия выигрывал в «Спартаке» Кубок и Суперкубок России.

Миранчук является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого выступает с 2017 года. На счету 28-летнего полузащитника 217 матчей за «железнодорожников», в которых он забил 51 мяч и сделал 34 результативные передачи. Вместе с «Локомотивом» Миранчук становился чемпионом России, три раза выигрывал Кубок России и один раз — Суперкубок страны.