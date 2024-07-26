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13:28 (мск), источник: Спорт Mail

Юрий Семин: Если люди ходят на стадион, значит, наш футбол прогрессирует

Известный футбольный тренер считает, что уровень чемпионата России растет.

Источник: РИА "Новости"

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, я скучал по РПЛ. Мне нравится стартовавший чемпионат. Видно, что команды готовы к сезону на хорошем уровне. Футбол всегда интересен! Чтобы оценить уровень российского футбола, надо дождаться важных матчей на более высоком уровне. Тогда и можно будет сказать, что произошло с нашим футболом. Для меня важно, что болельщиков на наших стадионах прибавляется, их становится всё больше. А людей не обманешь. Если они ходят на стадион, значит, футбол прогрессирует», — приводит слова Семина Metaratings.

Второй тур Российской Премьер-лиги сезона-2024/25 стартуует 26 июля — «Крылья Советов» принимают «Ростов».

Семин трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России — в 2002, 2004 и 2018 годах. Также специалист возглавлял сборную России и клубы — «Динамо» (Москва), «Мордовию», «Анжи» и «Ростов».

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