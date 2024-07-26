Юрий Семин: Если люди ходят на стадион, значит, наш футбол прогрессирует

«Конечно, я скучал по РПЛ. Мне нравится стартовавший чемпионат. Видно, что команды готовы к сезону на хорошем уровне. Футбол всегда интересен! Чтобы оценить уровень российского футбола, надо дождаться важных матчей на более высоком уровне. Тогда и можно будет сказать, что произошло с нашим футболом. Для меня важно, что болельщиков на наших стадионах прибавляется, их становится всё больше. А людей не обманешь. Если они ходят на стадион, значит, футбол прогрессирует», — приводит слова Семина Metaratings.