Юрий Семин: Если люди ходят на стадион, значит, наш футбол прогрессирует
Известный футбольный тренер считает, что уровень чемпионата России растет.
Известный футбольный тренер считает, что уровень чемпионата России растет.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.
«Конечно, я скучал по РПЛ. Мне нравится стартовавший чемпионат. Видно, что команды готовы к сезону на хорошем уровне. Футбол всегда интересен! Чтобы оценить уровень российского футбола, надо дождаться важных матчей на более высоком уровне. Тогда и можно будет сказать, что произошло с нашим футболом. Для меня важно, что болельщиков на наших стадионах прибавляется, их становится всё больше. А людей не обманешь. Если они ходят на стадион, значит, футбол прогрессирует», — приводит слова Семина Metaratings.
Второй тур Российской Премьер-лиги сезона-2024/25 стартуует 26 июля — «Крылья Советов» принимают «Ростов».
Семин трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России — в 2002, 2004 и 2018 годах. Также специалист возглавлял сборную России и клубы — «Динамо» (Москва), «Мордовию», «Анжи» и «Ростов».