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09:40 (мск), источник: Спорт Mail

«Краснодар» повторил антирекорд по забитым голам на старте РПЛ

В матче третьего тура РПЛ «Краснодар» на выезде сыграл вничью с воронежским «Факелом» (0:0).

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В первых трех турах нового сезона чемпионата России команда Мурада Мусаева смогла отличиться лишь один раз. В матче первого тура с грозненским «Ахматом» единственный гол в составе «быков» забил Никита Кривцов, а встреча завершилась со счетом 1:1. В матче второго тура «Краснодар» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0).

Таким образом, «Краснодар» повторил клубный антирекорд по забитым голам после трех стартовых туров РПЛ. Столько же голов команда забила в сезоне-2015/16. Также «Краснодар» впервые за 14 лет, находясь в высшем дивизионе, начал сезон без побед в первых трех турах.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после игры с «Факелом».

«Сложный матч, соперник играл низким блоком, 5−4−1, действовал очень дисциплинированно. Как и ожидалось, было много верховых мячей, много борьбы.

Мы владели преимуществом, но, к сожалению, не так много создали. Были подходы, были стандарты, где можно было выжать больше, но сделать мы это не смогли. Конечно, забитый мяч раскрыл бы игру.

Если говорить в целом, то тяжелое начало сезона, мы рассчитывали, конечно, на лучший старт, на большее количество побед. Но сейчас нам важно быть вместе, еще лучше работать и стараться исправить ситуацию», — сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции.

После 3-го тура РПЛ «Краснодар» занимает 11-е место в турнирной таблице с тремя очками. В следующем туре «быки» на своем поле примут ЦСКА. Игра пройдет 10 августа.

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