«Краснодар» повторил антирекорд по забитым голам на старте РПЛ

«Сложный матч, соперник играл низким блоком, 5−4−1, действовал очень дисциплинированно. Как и ожидалось, было много верховых мячей, много борьбы.



Мы владели преимуществом, но, к сожалению, не так много создали. Были подходы, были стандарты, где можно было выжать больше, но сделать мы это не смогли. Конечно, забитый мяч раскрыл бы игру.



Если говорить в целом, то тяжелое начало сезона, мы рассчитывали, конечно, на лучший старт, на большее количество побед. Но сейчас нам важно быть вместе, еще лучше работать и стараться исправить ситуацию», — сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции.