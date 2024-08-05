«Краснодар» повторил антирекорд по забитым голам на старте РПЛ
В матче третьего тура РПЛ «Краснодар» на выезде сыграл вничью с воронежским «Факелом» (0:0).
В матче третьего тура РПЛ «Краснодар» на выезде сыграл вничью с воронежским «Факелом» (0:0).
В первых трех турах нового сезона чемпионата России команда Мурада Мусаева смогла отличиться лишь один раз. В матче первого тура с грозненским «Ахматом» единственный гол в составе «быков» забил Никита Кривцов, а встреча завершилась со счетом 1:1. В матче второго тура «Краснодар» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0).
Таким образом, «Краснодар» повторил клубный антирекорд по забитым голам после трех стартовых туров РПЛ. Столько же голов команда забила в сезоне-2015/16. Также «Краснодар» впервые за 14 лет, находясь в высшем дивизионе, начал сезон без побед в первых трех турах.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после игры с «Факелом».
«Сложный матч, соперник играл низким блоком, 5−4−1, действовал очень дисциплинированно. Как и ожидалось, было много верховых мячей, много борьбы.
Мы владели преимуществом, но, к сожалению, не так много создали. Были подходы, были стандарты, где можно было выжать больше, но сделать мы это не смогли. Конечно, забитый мяч раскрыл бы игру.
Если говорить в целом, то тяжелое начало сезона, мы рассчитывали, конечно, на лучший старт, на большее количество побед. Но сейчас нам важно быть вместе, еще лучше работать и стараться исправить ситуацию», — сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции.
После 3-го тура РПЛ «Краснодар» занимает 11-е место в турнирной таблице с тремя очками. В следующем туре «быки» на своем поле примут ЦСКА. Игра пройдет 10 августа.