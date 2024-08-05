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16:03 (мск), источник: Спорт Mail

«Крылья Советов» объявили о подписании футболиста «Ахмата»

Иван Олейников продолжит карьеру в самарском клубе.

Крылья Советов
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

«Крылья Советов» объявили о подписании трехлетнего контракта с полузащитником «Ахмата». Олейников будет выступать за «Крылья Советов» под 19-м номером.

Олейников играл за «Ахмат» с 2022 года и отметился 9 голами и 12 результативными передачами в 67 матчах за грозненскую команду. Футболист является воспитанником ЦСКА, также играл за воронежский «Факел», «Шинник» и «Чайку».

«Крылья Советов» проиграли в первых двух турах РПЛ сезона-2024/2025 и занимают последнее место в турнирной таблице. В нынешнем розыгрыша Кубка России самарцы также стартовали с поражения. Подопечные Игоря Осинькина уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1) в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ.

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