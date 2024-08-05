«Крылья Советов» объявили о подписании футболиста «Ахмата»

«Крылья Советов» объявили о подписании трехлетнего контракта с полузащитником «Ахмата». Олейников будет выступать за «Крылья Советов» под 19-м номером.

Олейников играл за «Ахмат» с 2022 года и отметился 9 голами и 12 результативными передачами в 67 матчах за грозненскую команду. Футболист является воспитанником ЦСКА, также играл за воронежский «Факел», «Шинник» и «Чайку».