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10:37 (мск), источник: Спорт Mail

Стало известно количество штрафов Дзюбы в ГАИ с осени 2023 года

Экс-нападающий «Локомотива» Артем Дзюба получил 100 штрафов с октября 2023 года за нарушение ПДД, сообщает телеграм-канал Mash.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает источник, с октября 2023 года Дзюба оплатил штрафы на сумму около 88 тысяч рублей. У футболиста остается долг в размере 6 тысяч рублей. Последние пять штрафов Дзюбе пришли 5 августа. Все они — за превышение скорости в Московской области.

Ранее стало известно, что Дзюба снялся в эпизодической роли в третьем сезоне сериала «Бедный олигарх». Футболист сыграет самого себя.

Напомним, 35-летний Дзюба покинул «Локомотив» в мае по истечении срока контракта и сейчас находится без команды.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. Он провел за клуб 39 матчей, в которых забил 12 голов и сделал девять результативных передач.

Артем Дзюба является воспитанником московского «Спартака», с которым трижды стал серебряным призером чемпионата России. В составе «Зенита» футболист четыре раза выиграл чемпионство. Также форвард выступал за «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор». Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ, нападающий забил 160 голов за 422 матча.


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