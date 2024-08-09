Игорь Осинькин объяснил неудачный старт «Крыльев Советов» в РПЛ

«Мы еще не набрали общую командную форму. И календарь был к нам безжалостен. Надо понимать, что август будет тоже чрезвычайно сложным. Новичкам еще нужно время. Некоторые практически не тренировались до перехода в нашу команду. Но мы продолжаем работать и пытаемся внедрить их в основной состав. Эти приобретения обнадеживают», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».