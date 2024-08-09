Игорь Осинькин объяснил неудачный старт «Крыльев Советов» в РПЛ
После трех туров чемпионата России сезона-2024/2025 самарские «Крылья Советов» занимают последнее место, проиграв во всех трех матчах.
После трех туров чемпионата России сезона-2024/2025 самарские «Крылья Советов» занимают последнее место, проиграв во всех трех матчах.
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил неудачный старт команды в текущем сезоне РПЛ.
«Мы еще не набрали общую командную форму. И календарь был к нам безжалостен. Надо понимать, что август будет тоже чрезвычайно сложным. Новичкам еще нужно время. Некоторые практически не тренировались до перехода в нашу команду. Но мы продолжаем работать и пытаемся внедрить их в основной состав. Эти приобретения обнадеживают», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».
«Крылья Советов» в первых турах Российской Премьер-лиги уступили «Зениту» (0:4), «Ростову» (1:3) и «Спартаку» (0:3).
11 августа самарский клуб примет воронежский «Факел».