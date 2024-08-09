Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе игрока сборной Ирана

По информации Transfermarkt, 21-летний иранец обошелся махачкалинцам в 900 тыс. евро. Контракт подписан на три года с опцией продления еще на один сезон.

В новом клубе Хосейннеджад будет выступать под 10‑м номером. На игровую футболку игрока будет нанесена короткая форма его имени Джавад.

В минувшем сезоне Хосейннеджад провел 28 матчей за «Сепахан», в которых забил два мяча и сделал четыре голевые передачи. В октябре 2023 года футболист дебютировал за национальную команду Ирана, за которую провел два матча.

Махачкалинское «Динамо» проводит дебютный сезон в РПЛ. После трех туров клуб из Дагестана идет на 13-м месте, имея в активе два набранных очка. В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в субботу, 10 августа. Начало матча — в 15:00 по московскому времени.