Магомед Адиев: Думаю, я близок к тому, чтобы покинуть «Ахмат»

После шести туров Российской Премьер-лиги в сезоне‑2024/25 «Ахмат» занимает последнее, 16‑е место в турнирной таблице с 4 очками.
«Мой карт‑бланш — каждая последующая игра. Я ее выигрываю — карт‑бланш есть, я работаю дальше, я ее проигрываю — он уменьшается. Знаете… Я думаю, я близок к тому, чтобы покинуть “Ахмат”. Но я к этому отношусь абсолютно спокойно», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».
В седьмом туре РПЛ «Ахмат» 31 августа примет тольяттинский «Акрон».
Приняв «Ахмат» в апреле 2023 года, Магомед Адиев также занимал пост главного тренера сборной Казахстана. Уже в мае российский специалист объявил об уходе из национальной команды Казахстана, которую возглавлял с апреля 2022 года. Адиев помог команде гарантировать место в Российской Премьер-лиге на следующий сезон. Грозненцы в итоге заняли 10-е место в турнирной таблице.
46-летний Магомед Адиев — уроженец Грозного. В составе «Терека» (предыдущее название «Ахмата») нападающий стал обладателем Кубка России в 2004 году. После завершения карьеры футболиста Адиев работал в «Ахмате» ассистентом главного тренера. Позднее возглавлял такие команды как «Анжи», «Чайка» (Песчанокопское), «Шахтер» (Караганда).