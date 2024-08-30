Магомед Адиев: Думаю, я близок к тому, чтобы покинуть «Ахмат»

«Мой карт‑бланш — каждая последующая игра. Я ее выигрываю — карт‑бланш есть, я работаю дальше, я ее проигрываю — он уменьшается. Знаете… Я думаю, я близок к тому, чтобы покинуть “Ахмат”. Но я к этому отношусь абсолютно спокойно», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».