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В РФС признали ошибкой неназначенный пенальти в пользу «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия РФС назвала ошибочным решение Сергея Карасева не назначать пенальти в пользу «Динамо» в матче шестого тура против «Краснодара» (0:1). Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На 85-й минуте полузащитник «быков» Александр Черников в пределах штрафной площади схватил за руку защитника московской команды Диего Лаксальта, после чего уругваец упал на газон. Главный судья встречи Сергей Карасев не увидел нарушения правил, а арбитр ВАР Сергей Иванов не стал вмешиваться в эпизод. После матча «Динамо» обратилось в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть этот эпизод.

«Задержка рукой со стороны защитника игрока обороняющейся команды “Краснодар” № 53 Александра Черникова игрока атакующей команды “Динамо-Москва” № 93 Диего Лаксальта повлияла на возможность продвижения атакующего игрока к мячу несмотря на то, что интенсивность данного воздействия была средней, а нападающий находился в неустойчивом положении. Учитывая то, что главный судья и его помощник хорошо видели данное воздействие со стороны защитника и оценили его, как ненаказуемое, сообщив об этом видеоарбитру, VAR не стал вмешаться в игру, оценив силу и интенсивность воздействия руки защитника, как пограничную.

Исходя из описанных обстоятельств, большинство экспертов комиссии считает ошибочным решение арбитра не назначить пенальти, но поддерживает решение ВАР не вмешиваться, ввиду наличия элементов пограничности в данной ситуации», — сказано в разъяснении ЭСК.

«Динамо» потерпело второе поражение в РПЛ и откатилось на четвертую строчку в турнирной таблице. «Краснодар» поднялся на третье место — у обеих команд в активе по 12 набранных очков. В воскресенье, 1 сентября, «Динамо» на выезде сыграет с «Оренбургом», а «Краснодар» отправится в гости к «Локомотиву».

Динамо
0:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
25.08.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Мурад Мусаев
Голы
Краснодар
Виктор Са
25′
Составы команд
Динамо
2
Эли Даса
3
Фабиан Бальбуэна
77′
93
Диего Лаксальт
5
Милан Майсторович
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
1
Андрей Лунев
80′
31
Игорь Лещук
18
Николас Маричаль
46′
7
Дмитрий Скопинцев
8
Хорхе Карраскаль
90′
69
Денис Боков
91
Ярослав Гладышев
74′
77
Денис Макаров
24
Луис Чавес
85′
34
Лука Гагнидзе
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
56′
15
Лукас Оласа
57′
6
Кевин Ленини
98
Сергей Петров
46′
20
Джованни Гонсалес
65′
5
Кевин Кастаньо
46′
53
Александр Черников
10
Эдуард Сперцян
69′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
46′
40
Олакунле Олусегун
66′
7
Виктор Са
84′
90
Дэвид Мозес Кобнан
9
Джон Кордоба
90′
19
Федор Смолов
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
9
Фолы
25
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти