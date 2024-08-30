В РФС признали ошибкой неназначенный пенальти в пользу «Динамо»

«Задержка рукой со стороны защитника игрока обороняющейся команды “Краснодар” № 53 Александра Черникова игрока атакующей команды “Динамо-Москва” № 93 Диего Лаксальта повлияла на возможность продвижения атакующего игрока к мячу несмотря на то, что интенсивность данного воздействия была средней, а нападающий находился в неустойчивом положении. Учитывая то, что главный судья и его помощник хорошо видели данное воздействие со стороны защитника и оценили его, как ненаказуемое, сообщив об этом видеоарбитру, VAR не стал вмешаться в игру, оценив силу и интенсивность воздействия руки защитника, как пограничную.



Исходя из описанных обстоятельств, большинство экспертов комиссии считает ошибочным решение арбитра не назначить пенальти, но поддерживает решение ВАР не вмешиваться, ввиду наличия элементов пограничности в данной ситуации», — сказано в разъяснении ЭСК.