В РФС признали ошибкой неназначенный пенальти в пользу «Динамо»

На 85-й минуте полузащитник «быков» Александр Черников в пределах штрафной площади схватил за руку защитника московской команды Диего Лаксальта, после чего уругваец упал на газон. Главный судья встречи Сергей Карасев не увидел нарушения правил, а арбитр ВАР Сергей Иванов не стал вмешиваться в эпизод. После матча «Динамо» обратилось в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть этот эпизод.
«Задержка рукой со стороны защитника игрока обороняющейся команды “Краснодар” № 53 Александра Черникова игрока атакующей команды “Динамо-Москва” № 93 Диего Лаксальта повлияла на возможность продвижения атакующего игрока к мячу несмотря на то, что интенсивность данного воздействия была средней, а нападающий находился в неустойчивом положении. Учитывая то, что главный судья и его помощник хорошо видели данное воздействие со стороны защитника и оценили его, как ненаказуемое, сообщив об этом видеоарбитру, VAR не стал вмешаться в игру, оценив силу и интенсивность воздействия руки защитника, как пограничную.
Исходя из описанных обстоятельств, большинство экспертов комиссии считает ошибочным решение арбитра не назначить пенальти, но поддерживает решение ВАР не вмешиваться, ввиду наличия элементов пограничности в данной ситуации», — сказано в разъяснении ЭСК.
«Динамо» потерпело второе поражение в РПЛ и откатилось на четвертую строчку в турнирной таблице. «Краснодар» поднялся на третье место — у обеих команд в активе по 12 набранных очков. В воскресенье, 1 сентября, «Динамо» на выезде сыграет с «Оренбургом», а «Краснодар» отправится в гости к «Локомотиву».