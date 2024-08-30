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Экс-игрока сборной Украины перестали считать легионером в РПЛ

Имеющий российское гражданство украинский полузащитник Дмитрий Иванисеня лишен статуса легионера в РПЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Иванисеня с 2021 года выступает за самарские «Крылья Советов». В июне 2024 года он получил российское гражданство.

30-летний полузащитник больше не считается легионером в чемпионате России по футболу. Об этом сообщается на сайте РФС. Данное решение принято по итогам прошедшего заседания комитета по статусу игроков.

Уроженец Кривого Рога ранее выступал за донецкий «Шахтер», «Мариуполь», луганскую «Зарю» и тбилисское «Динамо». В Российской Премьер-лиге Иванисеня провел 37 матчей, не отметившись результативными действиями.

В 2019 году Иванисеня провел один матч в составе сборной Украины.