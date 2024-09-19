Испанский футболист «Химок»: Россия — фантастическая страна с фантастическими людьми

«Намного лучше, чем ожидал. Россия — фантастическая страна с фантастическими людьми. Здесь много хороших мест, которые не терпится посетить. А еще тут очень чисто. Для меня это действительно приятный факт», — приводит слова Фернандеса пресс-служба клуба.
«Честно говоря, ни по Химках, ни по Москве я еще толком не гулял. Но из тех мест, где успел побывать, лучшим до сих пор остается Красная площадь. Потрясающее историческое место, как нельзя лучше символизирующее город. К сожалению, на большее времени пока не нашлось. Но уверен, что смогу насладиться знакомством со столицей и Подмосковьем позже», — добавил игрок.
27-летний защитник перешел в «Химки» этим летом из «Расинга» (Сантандер). Дани Фернандес провел 6 матчей в Российской Премьер-лиге, в которых отметился одной результативной передачей.
После 8 туров подопечные испанского специалиста Франка Артиги с 6 очками занимают 14-е место в турнирной таблице. В ближайшем туре РПЛ «Химки» дома сыграют с «Оренбургом».