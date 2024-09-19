Испанский футболист «Химок»: Россия — фантастическая страна с фантастическими людьми

«Честно говоря, ни по Химках, ни по Москве я еще толком не гулял. Но из тех мест, где успел побывать, лучшим до сих пор остается Красная площадь. Потрясающее историческое место, как нельзя лучше символизирующее город. К сожалению, на большее времени пока не нашлось. Но уверен, что смогу насладиться знакомством со столицей и Подмосковьем позже», — добавил игрок.