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Испанский футболист «Химок»: Россия — фантастическая страна с фантастическими людьми

27-летний испанский защитник «Химок» Дани Фернандес рассказал, как проходит его адаптация в России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Химки"

«Намного лучше, чем ожидал. Россия — фантастическая страна с фантастическими людьми. Здесь много хороших мест, которые не терпится посетить. А еще тут очень чисто. Для меня это действительно приятный факт», — приводит слова Фернандеса пресс-служба клуба.

«Честно говоря, ни по Химках, ни по Москве я еще толком не гулял. Но из тех мест, где успел побывать, лучшим до сих пор остается Красная площадь. Потрясающее историческое место, как нельзя лучше символизирующее город. К сожалению, на большее времени пока не нашлось. Но уверен, что смогу насладиться знакомством со столицей и Подмосковьем позже», — добавил игрок.

27-летний защитник перешел в «Химки» этим летом из «Расинга» (Сантандер). Дани Фернандес провел 6 матчей в Российской Премьер-лиге, в которых отметился одной результативной передачей.

После 8 туров подопечные испанского специалиста Франка Артиги с 6 очками занимают 14-е место в турнирной таблице. В ближайшем туре РПЛ «Химки» дома сыграют с «Оренбургом».

Акрон
3:0
Первый тайм: 2:0
Химки
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
15.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Франк Артига
Голы
Акрон
Солтмурад Бакаев
(Стефан Лончар)
38′
Стефан Лончар
(Солтмурад Бакаев)
44′
Владимир Хубулов
(Артем Дзюба)
90+1′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
15
Стефан Лончар
71
Дмитрий Пестряков
77
Константин Савичев
71′
6
Максим Кузьмин
90′
14
Владимир Хубулов
7
Кирилл Данилин
90′
25
Шерзод Эсанов
17
Солтмурад Бакаев
78′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
99
Иван Тимошенко
64′
24
Артем Дзюба
Химки
96
Игорь Обухов
24
Эдгардо Фаринья
90′
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
32
Лукас Вера
91
Антон Заболотный
15
Диего Луна
63′
11
Резиуан Мирзов
18
Зелимхан Бакаев
62′
99
Ориньо
55
Кирилл Капленко
46′
9
Александр Руденко
80
Хетаг Хосонов
78′
8
Кирилл Панченко
97
Бутта Магомедов
63′
77
Алекс Корредера
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
9
9
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
9
10
Фолы
11
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Владивосток)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Сергей Каруненко
(Россия, Воронеж)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Химки
Премьер-лига: таблица и календарь