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Президент махачкалинского «Динамо» обвинил Тюкавина в симуляции

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев раскритиковал работу судей во время домашнего матча 10-го тура РПЛ против московского «Динамо» (0:1). Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Судьбу матча решил эпизод на 20-й минуте матча, когда главный арбитр встречи Сергей Чебан назначил штрафной у ворот хозяев, зафиксировав нарушение правил против нападающего Константина Тюкавина, который упал на газон, наступив на ногу сопернику. После розыгрыша этого «стандарта» полузащитник московской команды Муми Нгамале забил единственный мяч в этой встрече.

«Мы довольны тем, что играли лучше, чем наши соперники. Непростой был матч, учитывая ветер, много было ошибок. Играть в одно касание, например, было крайне сложно, потому что мяч менял направление из-за ветра. Сложно было, но я думаю, что мы были лучше, чем “Динамо”.

Судьбу встречи решил штрафной, которого не было. Надо было его давать в другую сторону. Судья стоит на расстоянии пяти метров! Ну как можно так судить Премьер-лигу?! Это недопустимо Посмотрите, как вел себя наш игрок — ему наступили на ногу, а он встал и пошел. Форвард лежит, симулирует. Вместо того чтобы дать желтую, назначается штрафной в нашу сторону.

Вообще, такая игра — продукт сегодняшнего дня, в моем прошлом таких людей освистывали, а сейчас говорят, что это хорошо, что это часть игры. Но я такую часть игры, когда ты наступаешь на ногу и начинаешь симулировать, будто тебе оторвали ногу, не принимаю», — сказал Гаджиев.

78-летний Гаджиев стал президентом «Махачкалы» в 2019 году. Спустя два года на базе клуба было возрождено махачкалинское «Динамо». До этого Гаджиев провел свыше 400 матчей в РПЛ и Кубке России в качестве главного тренера.

Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 6 октября, клуб из Дагестана на выезде сыграет с воронежским «Факелом».

Динамо Мх
0:1
Первый тайм: 0:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
29.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена, 10297 зрителей
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Марцел Личка
Голы
Динамо
Николя Муми Нгамале
(Бителло)
20′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
5
Джемал Табидзе
73′
13
Сослан Кагермазов
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
4
Идар Шумахов
46′
72
Александр Сандрачук
22
Залимхан Юсупов
79′
28
Сердер Сердеров
7
Абакар Гаджиев
64′
9
Ражаб Магомедов
11
Эгаш Касинтура
35′
87′
19
Кирилл Зинович
25
Гамид Агаларов
64′
10
Джавад Хоссейннеджад
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
18
Николас Маричаль
50
Александр Кутицкий
5
Милан Майсторович
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
6
Роберто Фернандес
77′
7
Дмитрий Скопинцев
74
Даниил Фомин
30′
72′
93
Диего Лаксальт
13
Николя Муми Нгамале
89′
2
Эли Даса
11
Артур Гомес
26′
88′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
5
17
Фолы
7
1
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо
Динамо Мх
Премьер-лига: таблица и календарь