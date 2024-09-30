Президент махачкалинского «Динамо» обвинил Тюкавина в симуляции

Судьбу матча решил эпизод на 20-й минуте матча, когда главный арбитр встречи Сергей Чебан назначил штрафной у ворот хозяев, зафиксировав нарушение правил против нападающего Константина Тюкавина, который упал на газон, наступив на ногу сопернику. После розыгрыша этого «стандарта» полузащитник московской команды Муми Нгамале забил единственный мяч в этой встрече.
«Мы довольны тем, что играли лучше, чем наши соперники. Непростой был матч, учитывая ветер, много было ошибок. Играть в одно касание, например, было крайне сложно, потому что мяч менял направление из-за ветра. Сложно было, но я думаю, что мы были лучше, чем “Динамо”.
Судьбу встречи решил штрафной, которого не было. Надо было его давать в другую сторону. Судья стоит на расстоянии пяти метров! Ну как можно так судить Премьер-лигу?! Это недопустимо Посмотрите, как вел себя наш игрок — ему наступили на ногу, а он встал и пошел. Форвард лежит, симулирует. Вместо того чтобы дать желтую, назначается штрафной в нашу сторону.
Вообще, такая игра — продукт сегодняшнего дня, в моем прошлом таких людей освистывали, а сейчас говорят, что это хорошо, что это часть игры. Но я такую часть игры, когда ты наступаешь на ногу и начинаешь симулировать, будто тебе оторвали ногу, не принимаю», — сказал Гаджиев.
78-летний Гаджиев стал президентом «Махачкалы» в 2019 году. Спустя два года на базе клуба было возрождено махачкалинское «Динамо». До этого Гаджиев провел свыше 400 матчей в РПЛ и Кубке России в качестве главного тренера.
Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 6 октября, клуб из Дагестана на выезде сыграет с воронежским «Факелом».