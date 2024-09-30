Президент махачкалинского «Динамо» обвинил Тюкавина в симуляции

«Мы довольны тем, что играли лучше, чем наши соперники. Непростой был матч, учитывая ветер, много было ошибок. Играть в одно касание, например, было крайне сложно, потому что мяч менял направление из-за ветра. Сложно было, но я думаю, что мы были лучше, чем “Динамо”.



Судьбу встречи решил штрафной, которого не было. Надо было его давать в другую сторону. Судья стоит на расстоянии пяти метров! Ну как можно так судить Премьер-лигу?! Это недопустимо Посмотрите, как вел себя наш игрок — ему наступили на ногу, а он встал и пошел. Форвард лежит, симулирует. Вместо того чтобы дать желтую, назначается штрафной в нашу сторону.



Вообще, такая игра — продукт сегодняшнего дня, в моем прошлом таких людей освистывали, а сейчас говорят, что это хорошо, что это часть игры. Но я такую часть игры, когда ты наступаешь на ногу и начинаешь симулировать, будто тебе оторвали ногу, не принимаю», — сказал Гаджиев.